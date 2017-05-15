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Рейтинг WTA. Кербер стала первой ракеткой мира, Свитолина потеряла одну позицию, Цуренко на одну поднялась

Рейтинг WTA. Кербер стала первой ракеткой мира, Свитолина потеряла одну позицию, Цуренко на одну поднялась

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 15 мая, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.

В первой сотне мировой классификации три украинских теннисистки. Элина Свитолина потеряла одну позицию и стала 11-й ракеткой мира.  На один пункт поднялась Леся Цуренко (41-я), а Катерина Бондаренко сохранила 91-е место.

Во второй сотне мирового рейтинга Катерина Козлова потеряла одну позицию и опустилась на 147-ю строчку.

В Топ-10 мирового рейтинге также произошли изменения. Немка Анжелика Кербер возглавила рейтинг, сместив на второе место американку Серену Уильямс, приостановившую выступления в ожидании рождения ребенка.
Румынка Симона Халеп после победы на турнире в Мадриде стала четвертой ракеткой мира, поднявшись с 8-го  места. Три позиции потеряла испанка Гарбин Мугуруса (7-я). На один пункт поднялась россиянка Светлана Кузнецова (8), два пункта потеряла полька Агнешка Радваньска (9). Датчанка Каролин Возняцки замкнула первую десятку, поднявшись с 11-го места.

Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 15.05.2017г.:
1 (2). Анжелика Кербер (Германия) – 7035 очков
2 (1). Серена Уильямс (США) –  6110
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 6010
4 (8). Симона Халеп (Румыния) – 5205
5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) –  4480
6 (6). Йоханна Конта (Великобритания) – 44330
7 (4). Гарбин Мугуруса (Испания) — 4287
8 (9). Светлана Кузнецова (Россия) – 4260
9 (7). Агнешка Радваньска (Польша) – 4195
10 (11). Каролин Возняцки (Дания) - 3915
11 (10). Элина Свитолина (Украина) – 3780

41 (42). Леся Цуренко (Украина) – 1223
91 (91). Катерина Бондаренко (Украина) –  670
147 (146). Катерина Козлова (Украина) – 378

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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