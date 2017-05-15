Рейтинг WTA. Кербер стала первой ракеткой мира, Свитолина потеряла одну позицию, Цуренко на одну поднялась

Сегодня, 11:12 0 | Теннис

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 15 мая, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



В первой сотне мировой классификации три украинских теннисистки. Элина Свитолина потеряла одну позицию и стала 11-й ракеткой мира. На один пункт поднялась Леся Цуренко (41-я), а Катерина Бондаренко сохранила 91-е место.



Во второй сотне мирового рейтинга Катерина Козлова потеряла одну позицию и опустилась на 147-ю строчку.



В Топ-10 мирового рейтинге также произошли изменения. Немка Анжелика Кербер возглавила рейтинг, сместив на второе место американку Серену Уильямс, приостановившую выступления в ожидании рождения ребенка.

Румынка Симона Халеп после



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 15.05.2017г.:

1 (2). Анжелика Кербер (Германия) – 7035 очков

2 (1). Серена Уильямс (США) – 6110

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 6010

4 (8). Симона Халеп (Румыния) – 5205

5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) – 4480

6 (6). Йоханна Конта (Великобритания) – 44330

7 (4). Гарбин Мугуруса (Испания) — 4287

8 (9). Светлана Кузнецова (Россия) – 4260

9 (7). Агнешка Радваньска (Польша) – 4195

10 (11). Каролин Возняцки (Дания) - 3915

11 (10). Элина Свитолина (Украина) – 3780

…

41 (42). Леся Цуренко (Украина) – 1223

91 (91). Катерина Бондаренко (Украина) – 670

147 (146). Катерина Козлова (Украина) – 378



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе) Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 15 мая, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации три украинских теннисистки. Элина Свитолина потеряла одну позицию и стала 11-й ракеткой мира. На один пункт поднялась Леся Цуренко (41-я), а Катерина Бондаренко сохранила 91-е место.Во второй сотне мирового рейтинга Катерина Козлова потеряла одну позицию и опустилась на 147-ю строчку.В Топ-10 мирового рейтинге также произошли изменения. Немка Анжелика Кербер возглавила рейтинг, сместив на второе место американку Серену Уильямс, приостановившую выступления в ожидании рождения ребенка.Румынка Симона Халеп после победы на турнире в Мадриде стала четвертой ракеткой мира, поднявшись с 8-го места. Три позиции потеряла испанка Гарбин Мугуруса (7-я). На один пункт поднялась россиянка Светлана Кузнецова (8), два пункта потеряла полька Агнешка Радваньска (9). Датчанка Каролин Возняцки замкнула первую десятку, поднявшись с 11-го места.1 (2). Анжелика Кербер (Германия) – 7035 очков2 (1). Серена Уильямс (США) – 61103 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 60104 (8). Симона Халеп (Румыния) – 52055 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) – 44806 (6). Йоханна Конта (Великобритания) – 443307 (4). Гарбин Мугуруса (Испания) — 42878 (9). Светлана Кузнецова (Россия) – 42609 (7). Агнешка Радваньска (Польша) – 419510 (11). Каролин Возняцки (Дания) - 391511 (10). Элина Свитолина (Украина) – 378041 (42). Леся Цуренко (Украина) – 122391 (91). Катерина Бондаренко (Украина) – 670147 (146). Катерина Козлова (Украина) – 378