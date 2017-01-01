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Рафаэль Надаль стал победителем «Мастерса» в Мадриде

Рафаэль Надаль стал победителем «Мастерса» в Мадриде

В Мадриде (Испания) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Mutua Madrid Open с призовым фондом €5,439,350 в одиночном разряде состоялся  финальный матч.

Пятая ракетка мира, 30-летний испанец Рафаэль Надаль (4) одержал победу над 23-летним австрийцем Домиником Тимом (8), занимающим в мировом рейтинге девятое место, со счетом 7:6(8), 6:4.

Поединок длился 2 часа 17 минут. Надаль сделал два брейка и не удержал одну свою подачу. Соперники выполнили по четыре эйса, при этом в пассиве Рафаэля четыре двойных ошибки, у Доминика – одна. Теперь счет их личных встреч стал 4:1 в пользу испанца.

Для Надаля этот титул стал третьим в сезоне и 72-м в карьере. За победу на «Мастерсе» в Мадриде Рафаэль получит 1000 рейтинговых очков и €1,043,680 призовых.

Отметим также, что Надаль сравнялся по количеству титулов на «Мастерсах» с Новаком Джоковичем. В активе обоих теннисистов теперь по 30 титулов.

Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - Mutua Madrid Open. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €5,439,350. Одиночный разряд. 64 участника
Финал
Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Доминик Тим (Австрия, 8) — 7:6(8), 6:4



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