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Долгополов не пробился в основную сетку на «Мастерсе» в Риме
Долгополов не пробился в основную сетку на «Мастерсе» в РимеВ Риме (Италия) на турнире Internazionali BNL d'Italia  - ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом €4,273,775 проходит квалификация.

87-я ракетка мира, 28-летний украинец Александр Долгополов (13) в финальном раунде квалификации уступил 31-летнему испанцу Николасу Альмагро (7), занимающему в мировом рейтинге 76-е место. Поединок продолжался 1 час 10 минут и завершился в пользу испанца со счетом 7:5, 6:4.
Долгополов реализовал один брейк-пойнт из трех, Альмагро – три из девяти. Александр три раза подал навылет и допустил одну двойную ошибку, а его соперник выполнил 12 эйсов и избежал ошибок на подаче. Теперь в их личном противостоянии испанец лидирует со счетом 4:2.

Напомним, на прошлогоднем «Мастерсе» в Риме Долгополов в первом круге основных соревнований уступил австрийцу Доминику Тиму.
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