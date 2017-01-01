Долгополов не пробился в основную сетку на «Мастерсе» в Риме

Сегодня, 18:58 0 | Теннис

В Риме (Италия) на турнире Internazionali BNL d'Italia - ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом €4,273,775 проходит квалификация.



87-я ракетка мира, 28-летний украинец Александр Долгополов (13) в финальном раунде квалификации уступил 31-летнему испанцу Николасу Альмагро (7), занимающему в мировом рейтинге 76-е место. Поединок продолжался 1 час 10 минут и завершился в пользу испанца со счетом 7:5, 6:4.

Долгополов реализовал один брейк-пойнт из трех, Альмагро – три из девяти. Александр три раза подал навылет и допустил одну двойную ошибку, а его соперник выполнил 12 эйсов и избежал ошибок на подаче. Теперь в их личном противостоянии испанец лидирует со счетом 4:2.



Напомним, на прошлогоднем «Мастерсе» в Риме Долгополов в первом круге основных соревнований уступил австрийцу Доминику Тиму.

В Риме (Италия) на турнире Internazionali BNL d'Italia - ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом €4,273,775 проходит квалификация.87-я ракетка мира, 28-летний украинец(13) в финальном раунде квалификации уступил 31-летнему испанцу(7), занимающему в мировом рейтинге 76-е место. Поединок продолжался 1 час 10 минут и завершился в пользу испанца со счетом 7:5, 6:4.Долгополов реализовал один брейк-пойнт из трех, Альмагро – три из девяти. Александр три раза подал навылет и допустил одну двойную ошибку, а его соперник выполнил 12 эйсов и избежал ошибок на подаче. Теперь в их личном противостоянии испанец лидирует со счетом 4:2.Напомним, на прошлогоднем «Мастерсе» в Риме Долгополов в первом круге основных соревнований уступил австрийцу Доминику Тиму.