Кристина Младенович: Шарапова не меняется – в Штутгарте она ни с кем не поздоровалась

Французская теннисистка Кристина Младенович рассказала, что другие теннисистки желали ей, как и Эжени Бушар, победы над россиянкой Марией Шараповой.
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