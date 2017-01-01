Кристина Младенович: Шарапова не меняется – в Штутгарте она ни с кем не поздоровалась

Сегодня, 16:18 0 | Теннис

Французская теннисистка Кристина Младенович рассказала, что другие теннисистки желали ей, как и Эжени Бушар, победы над россиянкой Марией Шараповой.



«Перед нашим полуфиналом в Штутгарте журналисты, конечно, отлично подогрели атмосферу. Но для меня это был обычный поединок – никаких глупостей в духе схватка не на жизнь, а на смерть, - сказала Младенович L'Equipe. - Лично мне Мария ничего плохого не сделала. Но я получила множество писем, в которых все говорили, что я должна выполнить важнейшую миссию. Писали даже другие спортсмены. Настоящий поток просьб. Мне говорили коллеги: «Не подкачай!» «Поставь ее на место!» и так далее. Они ненавидели Шарапову, но я такого не понимаю.



Шарапова не меняется – с первых дней турнира ни с кем ни разу не поздоровалась. Сидит где-то в углу, в ресторан не ходит, просит приносить пищу ей лично. Все как всегда».



Напомним, Младенович обыграла Шарапову в полуфинале турнира в Штутгарте со счетом

Французская теннисистка Кристина Младенович рассказала, что другие теннисистки желали ей, как и Эжени Бушар, победы над россиянкой Марией Шараповой.«Перед нашим полуфиналом в Штутгарте журналисты, конечно, отлично подогрели атмосферу. Но для меня это был обычный поединок – никаких глупостей в духе схватка не на жизнь, а на смерть, - сказала Младенович L'Equipe. - Лично мне Мария ничего плохого не сделала. Но я получила множество писем, в которых все говорили, что я должна выполнить важнейшую миссию. Писали даже другие спортсмены. Настоящий поток просьб. Мне говорили коллеги: «Не подкачай!» «Поставь ее на место!» и так далее. Они ненавидели Шарапову, но я такого не понимаю.Шарапова не меняется – с первых дней турнира ни с кем ни разу не поздоровалась. Сидит где-то в углу, в ресторан не ходит, просит приносить пищу ей лично. Все как всегда».Напомним, Младенович обыграла Шарапову в полуфинале турнира в Штутгарте со счетом 3:6, 7:5, 6:4 , но в финале уступила Лауре Зигемунд – 1:6, 6:2, 6:7(5).