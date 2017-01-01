На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Кристина Младенович: Шарапова не меняется – в Штутгарте она ни с кем не поздоровалась

Кристина Младенович: Шарапова не меняется – в Штутгарте она ни с кем не поздоровалась

Французская теннисистка Кристина Младенович рассказала, что другие теннисистки желали ей, как и Эжени Бушар, победы над россиянкой Марией Шараповой.

«Перед нашим полуфиналом в Штутгарте журналисты, конечно, отлично подогрели атмосферу. Но для меня это был обычный поединок – никаких глупостей в духе схватка не на жизнь, а на смерть, -  сказала Младенович L'Equipe. - Лично мне Мария ничего плохого не сделала. Но я получила множество писем, в которых все говорили, что я должна выполнить важнейшую миссию. Писали даже другие спортсмены. Настоящий поток просьб. Мне говорили коллеги: «Не подкачай!» «Поставь ее на место!» и так далее. Они ненавидели Шарапову, но я такого не понимаю.

Шарапова не меняется – с первых дней турнира ни с кем ни разу не поздоровалась. Сидит где-то в углу, в ресторан не ходит, просит приносить пищу ей лично. Все как всегда».

Напомним, Младенович обыграла Шарапову в полуфинале турнира в Штутгарте со счетом 3:6, 7:5, 6:4, но в финале уступила Лауре Зигемунд – 1:6, 6:2, 6:7(5).
По материалам: Eurosport.ru
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Младенович не пустила Шарапову в финал турнира в Штутгарте
Штутгарт. Шарапова и Младенович встретятся в полуфинале
Штутгарт. Зигемунд победила Младенович в финале
Младенович стала полуфиналисткой, обыграв Кырстю на турнире WTA в Мадриде
Младенович обыграла Кузнецову и стала второй финалисткой турнира WTA в Мадриде
Младенович не пробилась в четвертьфинал турнира в Дубае
Младенович победила Путинцеву в финале турнира в Санкт-Петербурге
С.Петербург. Младенович обыграла Вихлянцеву и стала первой финалисткой
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Долгополов не пробился в основную сетку на «Мастерсе» в Риме
Кристина Младенович: Шарапова не меняется – в Штутгарте она ни с кем не поздоровалась
Рим. Катерина Бондаренко проиграла Лепченко в первом раунде квалификации
Долгополов стартовал с победы в квалификации на «Мастерсе» в Риме
Симона Халеп стала чемпионкой турнира WTA в Мадриде

Последние новости спорта

18:58 Долгополов не пробился в основную сетку на «Мастерсе» в Риме 73 | Теннис

18:31 Колумбиец Кинтана победил на девятом этапе «Джиро д’Италия» 95 | Велоспорт

18:04 Формула-1. Хэмилтон выиграл Гран-при Испании 185 | Формула-1 / Главные новости спорта

16:18 Кристина Младенович: Шарапова не меняется – в Штутгарте она ни с кем не поздоровалась 171 | Теннис

15:49 Тренер Джошуа: Бой с Кличко — полезный урок и бесценный опыт 160 | Бокс

15:10 Себастьян Феттель: В гонке должно быть чуть легче 150 | Формула-1

14:29 Джеймс Тони в прощальном бою одержал досрочную победу 226 | Бокс

13:24 Рим. Катерина Бондаренко проиграла Лепченко в первом раунде квалификации 171 | Теннис

12:38 Долгополов стартовал с победы в квалификации на «Мастерсе» в Риме 171 | Теннис

10:58 Ольга Харлан победила на этапе Кубка мира в Тунисе 1235 | Фехтование / Главные новости спорта

Все новости

ФОТО

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

Джошуа готовится к бою с Кличко (Фото)

Владимир Кличко с командой в тренировочном лагере в Гоинге (Фото)

ВИДЕО

Победы Джоковича и Надаля, поражения Маррея и Димитрова – обзор матчей 3-го круга на «Мастерсе» в Мадриде (Видео)

Словенец Пиберник по ошибке отпраздновал победу на 5-м этапе «Джиро» за 6 км до финиша (Видео)

Энтони Джошуа победил Владимира Кличко (Видео)

Кубрат Пулев победил Кевина Джонсона (Видео)

Кличко – Джошуа: результаты взвешивания (+Видео)

Кличко vs Джошуа: дуэль взглядов (Видео, Фото)

Голубь прервал матч с участием Надаля на «Мастерсе» в Монте-Карло (Видео)





Топ-новости недели

Формула-1. Хэмилтон выиграл Гран-при Испании
Ольга Харлан победила на этапе Кубка мира в Тунисе
Украинцы заняли два третьих места на шанхайском этапе «Бриллиантовой лиги»
Надаль обыграл Джоковича и стал первым финалистом «Мастерса» в Мадриде
ЧМ по хоккею-2017. Франция победила Беларусь по буллитам (+Видео)








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2017 (234)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги