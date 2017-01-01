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Рим. Катерина Бондаренко проиграла Лепченко в первом раунде квалификации
Рим. Катерина Бондаренко проиграла Лепченко в первом раунде квалификацииВ Риме (Италия) на турнире WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5 с призовым фондом $3,076,495 проходит квалификация.

30-летняя украинка Катерина Бондаренко, занимающая в мировом рейтинге 91-е место, уступила своей ровеснице из США, 67-й ракетке мира Варваре Лепченко со счетом 0:6, 2:6.

Теннисистки провели на корте лишь 54 минуты. Бондаренко реализовала один брей-пойнт из пяти, Лепченко – все шесть. Обе соперницы про разу подали навылет и допустили по одной двойной ошибке. Теперь счет их личных встреч стал равным – 1:1.

Отметим, что в основной сетке турнира в Риме представлены две украинские теннисистки.
Элина Свитолина получила восьмой номер посева и будет стартовать во втором круге. Ее первая соперница определится в противостоянии 44-й ракетки мира француженки Ализе Корне и итальянки Сары Эррани, занимающей в мировом рейтинге 90-е место.
В прошлом году в Риме Свитолина выбыла в первом круге, проиграв Монике Пуиг из Пуэрто-Рико.

Леся Цуренко в матче первого круга стартует против обладательницы wild card 20-летней итальянки Деборы Кьезы, занимающей в рейтинге WTA 470-ю строчку. Ранее теннисистки не встречались.
На прошлогоднем турнире в Риме Цуренко завершила выступление во втором круге после поражения от швейцарки Тимеи Бачински.
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