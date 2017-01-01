Долгополов стартовал с победы в квалификации на «Мастерсе» в Риме

Сегодня, 12:38 0 | Теннис

В Риме (Италия) на турнире ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом €4,273,775 проходит квалификация.



87-я ракетка мира, 28-летний украинец Александр Долгополов стартовал с победы в трех сетах над 106-м номером рейтинга ATP, 25-летним Дарианом Кингом из Барбадоса со счетом 6:3, 3:6, 7:6(7).



Поединок продолжался 2 часа 7 минут. Соперники взяли по две подачи друг друга. Долгополов выполнил десять эйсо при семи двойных ошибках, а Кинг ни разу не подал навылет и триждs ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.



В финальном раунде квалификации украинец сыграет с 76-й ракеткой мира, 31-летним испанцем Николасом Альмагро. На данный момент в b[ противостоянии лидирует испанец 3:2.



Напомним, на прошлогоднем «Мастерсе» в Риме Долгополов в первом круге основних соревнований уступил австрийцу Доминику Тиму.

В Риме (Италия) на турнире ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом €4,273,775 проходит квалификация.87-я ракетка мира, 28-летний украинецстартовал с победы в трех сетах над 106-м номером рейтинга ATP, 25-летнимиз Барбадоса со счетом 6:3, 3:6, 7:6(7).Поединок продолжался 2 часа 7 минут. Соперники взяли по две подачи друг друга. Долгополов выполнил десять эйсо при семи двойных ошибках, а Кинг ни разу не подал навылет и триждs ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.В финальном раунде квалификации украинец сыграет с 76-й ракеткой мира, 31-летним испанцем Николасом Альмагро. На данный момент в b[ противостоянии лидирует испанец 3:2.Напомним, на прошлогоднем «Мастерсе» в Риме Долгополов в первом круге основних соревнований уступил австрийцу Доминику Тиму.