Симона Халеп стала чемпионкой турнира WTA в Мадриде

В Мадриде (Испания) на турнире WTA Mutua Madrid Open - Premier Mandatoryс в одиночном разряде состоялся финальный матч.Восьмая ракетка мира, 25-летняя румынка(3) переиграла в трех сетах 23-летнюю француженку(14), занимающую в мировом рейтинге 17-е место, со счетом 7:5, 6:7(5), 6:2.Поединок продолжался 2 часа 44 минуты. Халеп выиграла шесть геймов на приеме и проиграла три на своей подаче. Соперницы выполнили по одному эйсу, при этом Симона допустила четыре двойных ошибки, а Кристина – две. Благодаря этой победе румынка до минимума сократила отставание в счете по личным встречам с француженкой – 2:3.Для Халеп этот титул стал первым в сезоне, вторым подряд в Мадриде, и 15-м в карьере. За победу Симона получит 1000 рейтинговых очков и $1,043,680 призовых.