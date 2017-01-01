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Симона Халеп стала чемпионкой турнира WTA в Мадриде

Симона Халеп стала чемпионкой турнира WTA в Мадриде

В Мадриде (Испания) на турнире WTA Mutua Madrid Open - Premier Mandatoryс в одиночном разряде состоялся финальный матч.

Восьмая ракетка мира,  25-летняя румынка Симона Халеп (3) переиграла в трех сетах 23-летнюю француженку Кристину Младенович (14), занимающую в мировом рейтинге 17-е место, со счетом 7:5, 6:7(5), 6:2.

Поединок продолжался 2 часа 44 минуты. Халеп выиграла шесть геймов на приеме и проиграла три на своей подаче. Соперницы выполнили по одному эйсу, при этом Симона допустила четыре двойных ошибки, а Кристина – две. Благодаря этой победе румынка до минимума сократила отставание в счете по личным встречам с француженкой – 2:3.

Для Халеп этот титул стал первым в сезоне, вторым подряд в Мадриде, и 15-м в карьере. За победу Симона получит 1000 рейтинговых очков и $1,043,680 призовых.  
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