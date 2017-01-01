Надаль обыграл Джоковича и стал первым финалистом «Мастерса» в Мадриде

Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - Mutua Madrid Open. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €5,439,350. Одиночный разряд. 64 участника

В Мадриде (Испания) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Mutua Madrid Open с призовым фондом €5,439,350 в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.Пятая ракетка мира, 30-летний испанец(4) не испытал проблем в матче против действующего чемпиона турнира, второй ракетки мира 29-летнего серба(2), одержав победу со счетом 6:2, 6:4.Поединок продолжался 1 час 38 минут. Надаль выиграл четыре гейма на приеме и проиграл один на своей подаче. На счету Рафы два эйса и одна двойная ошибка, а Новак четыре раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Благодаря этой победе испанец сократил отставание в счете по личным встречам с сербом до 24:26.Соперник Надаля по финалу определится в матче Доминик Тим (Австрия, 8) — Пабло Куэвас (Уругвай).Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Новак Джокович (Сербия, 2) – 6:2, 6:5