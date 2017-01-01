Надаль обыграл Джоковича и стал первым финалистом «Мастерса» в Мадриде

В Мадриде (Испания) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Mutua Madrid Open с призовым фондом €5,439,350 в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.
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