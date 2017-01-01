Надаль победил Гоффена и в полуфинале «Мастерса» в Мадриде встретится с Джоковичем

Вчера, 19:29 165 | Теннис

В Мадриде (Испания) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Mutua Madrid Open с призовым фондом €5,439,350 в одиночном разряде проходят матчи ¼ финала.



Пятая ракетка мира, 30-летний испанец Рафаэль Надаль (4) одолел 26-летнего бельгийца Давида Гоффена (9), занимающего в мировом рейтинге десятое место, со счетом 7:6(3), 6:2.



Теннисисты провели на корте 2 часа. Надаль реализовал два брейк-пойнта из 14-ти и отыграл все пять брейк-пойнтов Гоффена. Навылет Рафа не подавал и на подаче не ошибался, а его соперник выполнил два эйса и допустил три двойных ошибки. Теперь в их противостоянии испанец повел со счетом 2:0.



За выход в финал турнира Надалю предстоит сразиться с действующим чемпионом турнира, второй ракеткой мира сербом



На данный момент в противостоянии Надаля и Джоковича лидирует Новак – 26:23.



Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - Mutua Madrid Open. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €5,439,350. Одиночный разряд. 64 участника

¼ финала

Рафаэль Надаль (Испания, 4) - Давид Гоффен (Бельгия, 9) —7:6(3), 6:2

В Мадриде (Испания) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Mutua Madrid Open с призовым фондом €5,439,350 в одиночном разряде проходят матчи ¼ финала.Пятая ракетка мира, 30-летний испанец(4) одолел 26-летнего бельгийца(9), занимающего в мировом рейтинге десятое место, со счетом 7:6(3), 6:2.Теннисисты провели на корте 2 часа. Надаль реализовал два брейк-пойнта из 14-ти и отыграл все пять брейк-пойнтов Гоффена. Навылет Рафа не подавал и на подаче не ошибался, а его соперник выполнил два эйса и допустил три двойных ошибки. Теперь в их противостоянии испанец повел со счетом 2:0.За выход в финал турнира Надалю предстоит сразиться с действующим чемпионом турнира, второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем , который стал полуфиналистом на отказе японца Кеи Нишикори (6).На данный момент в противостоянии Надаля и Джоковича лидирует Новак – 26:23.Рафаэль Надаль (Испания, 4) - Давид Гоффен (Бельгия, 9) —7:6(3), 6:2