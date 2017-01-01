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Надаль победил Гоффена и в полуфинале «Мастерса» в Мадриде встретится с Джоковичем

Надаль победил Гоффена и в полуфинале «Мастерса» в Мадриде встретится с Джоковичем

В Мадриде (Испания) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Mutua Madrid Open с призовым фондом €5,439,350 в одиночном разряде проходят матчи ¼ финала.

Пятая ракетка мира, 30-летний испанец Рафаэль Надаль (4) одолел 26-летнего бельгийца Давида Гоффена (9), занимающего в мировом рейтинге десятое место, со счетом 7:6(3), 6:2.

Теннисисты провели на корте 2 часа. Надаль реализовал два брейк-пойнта из 14-ти и отыграл все пять брейк-пойнтов Гоффена. Навылет Рафа не подавал и на подаче не ошибался, а его соперник выполнил два эйса и допустил три двойных ошибки. Теперь в их противостоянии испанец повел со счетом 2:0.

За выход в финал турнира Надалю предстоит сразиться с действующим чемпионом турнира, второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который стал полуфиналистом на отказе японца Кеи Нишикори (6).

На данный момент в противостоянии Надаля и Джоковича лидирует Новак – 26:23.

Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - Mutua Madrid Open. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €5,439,350. Одиночный разряд. 64 участника
¼ финала
Рафаэль Надаль (Испания, 4) - Давид Гоффен (Бельгия, 9) —7:6(3), 6:2
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