Куэвас вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде, обыграв Александра Зверева

Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - Mutua Madrid Open. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €5,439,350. Одиночный разряд. 64 участника

В Мадриде (Испания) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Mutua Madrid Open с призовым фондом €5,439,350 в одиночном разряде проходят матчи ¼ финала.31-летнийиз Уругвая, занимающий в рейтинге ATP 27-е место, переиграл в трех сетах 19-ю ракетку мира, 20-летнего немцасо счетом 3:6, 6:0, 6:4.Поединок длился полтора часа. Куэвас выиграл четыре гейма на приеме и проиграл один на своей подаче. Навылет победитель не подал ни разу и допустил три двойных ошибки против одиннадцати эйсов и четырех двойных у Зверева. Между собой теннисисты играли впервые.В полуфинале соперником Куэва станет либо хорват Борна Чорич (LL), либо австриец Доминик Тим (8).Пабло Куэвас (Уругвай) — Александр Зверев (Германия) – 3:6, 6:0, 6:4