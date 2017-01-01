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Куэвас вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде, обыграв Александра Зверева

Куэвас вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде, обыграв Александра Зверева

В Мадриде (Испания) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Mutua Madrid Open с призовым фондом €5,439,350 в одиночном разряде проходят матчи ¼ финала.

31-летний Пабло Куэвас из Уругвая, занимающий в рейтинге ATP 27-е место, переиграл в трех сетах 19-ю ракетку мира, 20-летнего немца Александра Зверева со счетом 3:6, 6:0, 6:4.

Поединок длился полтора часа. Куэвас выиграл четыре гейма на приеме и проиграл один на своей подаче. Навылет победитель не подал ни разу и допустил три двойных ошибки против одиннадцати эйсов и четырех двойных у Зверева. Между собой теннисисты играли впервые.

В полуфинале соперником Куэва станет либо хорват Борна Чорич (LL), либо австриец Доминик Тим (8).

Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - Mutua Madrid Open. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €5,439,350. Одиночный разряд. 64 участника
¼ финала
Пабло Куэвас (Уругвай) — Александр Зверев (Германия) – 3:6, 6:0, 6:4
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