Симона Халеп стала первой финалисткой турнира WTA в Мадриде

Теннис. WTA Mutua Madrid Open - Premier Mandatory. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €5,934,318. Одиночный разряд. 64 участницы

В Мадриде (Испания) на турнире WTA Mutua Madrid Open - Premier Mandatoryс призовым фондом €5,934,318 в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.Действующая чемпионка турнира, восьмая ракетка мира 25-летняя румынка(3) одержала уверенную победу над 27-летнейиз Латвии, занимающей в мировом рейтинге 22-е место, со счетом 6:2, 6:3.Теннисистки играли 1 час 13 минут. Халеп реализовала пять брейк-пойнтов из девяти, Севастова – один из четырех. Навылет соперницы не подавали, при этом Симона допустила четыре двойных ошибки, а Анастасия ошибок избежала. Благодаря этой победе румынка стала лидером в из противостоянии – 4:3.В финале Халеп предстоит сразиться с победительницей в матче Светлана Кузнецова (Россия, 8) — Кристина Младенович (Франция, 14).Симона Халеп (Румыния, 3) — Анастасия Севастова (Латвия) – 6:2, 6:3