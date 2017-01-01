Джокович без борьбы вышел в полуфинал на «Мастерсе» в Мадриде

Сегодня, 15:15 0 | Теннис

В Мадриде (Испания) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Mutua Madrid Open с призовым фондом €5,439,350 в одиночном разряде проходят матчи ¼ финала.

Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 29-летний серб Новак Джокович (2) без борьбы вышел в полуфинал. Его соперник, 27-летний японец Кеи Нишикори (6), занимающий в мировом рейтинге восьмое место, снялся с турнира из-за проблем с правым запястьем.



За выход в финал соревнований Джокович поспорит с победителем противостояния Рафаэль Надаль (Испания, 4) - Давид Гоффен (Бельгия, 9).

В Мадриде (Испания) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Mutua Madrid Open с призовым фондом €5,439,350 в одиночном разряде проходят матчи ¼ финала.Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 29-летний серб(2) без борьбы вышел в полуфинал. Его соперник, 27-летний японец(6), занимающий в мировом рейтинге восьмое место, снялся с турнира из-за проблем с правым запястьем.За выход в финал соревнований Джокович поспорит с победителем противостояния Рафаэль Надаль (Испания, 4) - Давид Гоффен (Бельгия, 9).