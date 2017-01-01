Стаховский и Молчанов в паре победили на челленджере в Узбекистане

В Карши (Узбекистан) на турнире ATP Challenger Tour с призовым фондом $ 75.000 в парном разряде состоялся финальный матч.Украинские теннисисты Сергей Стаховский (308-й в мировом парном рейтинге) и Денис Молчанов (149) одержали победу над третьей парой турнира немцем Кевином Кравецом (115) и испанцем Адрианом Менендесом-Масейрасом (206) со счетом 6:4, 7:6(7).Поединок продолжался 1 час 29 минут. За это время Стаховский и Молчанов реализовали четыре брейк-пойнта из семи, их соперники – три из четырех. Украины выполнили четыре эйса и избежали двойных ошибок на подаче. Кравец и Менендес-Масейрас один раз подали навылет и один раз ошиблись на подаче.За свой успех в Карши украинцы получат 50 рейтинговых очков и $4,650 призовых.