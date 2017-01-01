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Стаховский и Молчанов вышли в парный финал на челленджере в Узбекистане
Стаховский и Молчанов вышли в парный финал на челленджере в Узбекистане. Фото btu.org.uaВ Карши (Узбекистан) на турнире ATP Challenger Tour с призовым фондом $ 75.000 в парном разряде прошли полуфинальные матчи.

Украинский дуэт Сергей Стаховский (308-й в мировом парном рейтинге) / Денис Молчанов (149) одержали победу над посеянными под вторым номером россиянами Михаилом Элгиным (69) и Александром Кудрявцевым (170) со счетом 7:6(1), 6:4.

Поединок продолжался 1 час 22 минуты. За это время Стаховский и Молчанов сделали один брейк и отыграли все три брейк-пойнта, имевшихся у соперников. На счету украинцев три эйса и столько же двойных ошибок, а россияне четыре раза подали навылет и один раз ошиблись на подаче.

В финале соперниками Стаховского и Молчанова будут третьи сеяные немец Кевин Кравец (115) и испанец Адриан Менендес-Масейрас (206), которые обыграли первую пару турнира чилийца Ханса Подлипника-Кастильо (94) и белоруса Андрея Василевского (80) – 7:6(4), 6:7(4), 10:2.
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