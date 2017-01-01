Тим обыграл Димитрова в третьем круге на «Мастерсе» в Мадриде

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22:11 Тренер датчан: Три пропущенные шайбы за минуту с небольшим стали ударом для нашей команды 174 | Хоккей

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20:50 Маррей проиграл Чоричу в третьем круге на «Мастерсе» в Мадриде 222 | Теннис / Главные новости спорта

18:34 Швейцарец Дилье победил на шестом этапе «Джиро д’Италия» 215 | Велоспорт