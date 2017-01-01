Гоффен не пустил Раонича в ¼ финала на «Мастерсе» в Мадриде

Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - Mutua Madrid Open. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €5,439,350. Одиночный разряд. 64 участника

В Мадриде (Испания) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Mutua Madrid Open с призовым фондом €5,439,350 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Десятый номер мирового рейтинга, 26-летний бельгиец(9) нанес поражение своему ровеснику из Канады, шестой ракетке мира(5) со счетом 6:4, 6:2.Поединок продолжался 1 час 14 минут. Гоффен выиграл четыре гейма на подаче соперника и проиграл один на своей. На счету победителя пять эйсов и три двойных ошибки, а Милош четыре раза подал навылет и один раз ошибся на подаче. Благодаря этой победе бельгиец сравнял счет по личным встречам с канадцем – 2:2.Соперник Гоффена по полуфиналу определится в матче Рафаэль Надаль (Испания, 4) - Ник Кирьос (Австралия, 16).Давид Гоффен (Бельгия, 9) — Милош Раонич (Канада, 5) – 6:4, 6:2