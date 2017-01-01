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Джокович победил Лопеса и вышел в ¼ финала «Мастерса» в Мадриде

Джокович победил Лопеса и вышел в 188; финала «Мастерса» в Мадриде

В Мадриде (Испания) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Mutua Madrid Open с призовым фондом €5,439,350 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 29-летний серб Новак Джокович (2) вышел в четвертьфинал после победы над 35-летним испанцем Фелисиано Лопесом, занимающим в рейтинге ATP 38-е место, со счетом 6:4, 7:5.

За 1 час 33 минуты игрового времени Джокович сделал два брейка и отыграл единственный брейк-пойнт, имевшийся у Лопеса. На счету Новака шесть эйсов при одной двойной ошибке, а его соперник пять раз подал навылет и избежал ошибок на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 9:1 в пользу серба.

В полуфинале соперником Джоковича будет японец Кеи Нишикори (6), который победил испанца Давида Феррера.

В личном противостоянии Джоковича и Нишикори лидирует Новак – 11:2.

Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - Mutua Madrid Open. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €5,439,350. Одиночный разряд. 64 участника
Третий круг
Новак Джокович (Сербия, 2) - Фелисиано Лопес (Испания) — 6:4, 7:5
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