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Севастова стала второй полуфиналисткой на турнире WTA в Мадриде

Севастова стала второй полуфиналисткой на турнире WTA в Мадриде

В Мадриде (Испания) на турнире WTA Mutua Madrid Open - Premier Mandatoryс призовым фондом €5,934,318 в одиночном разряде проходят матчи ¼ финала.

27-летняя Анастасия Севастова из Латвии, занимающая в мировом рейтинге 22-е место, обыграла 19-ю ракетку мира, 25-летнюю голландку Кики Бертенс со счетом 6:3, 6:3.

Теннисистки играли 1 час 10 минут. Севастова взяла три подачи Бертенс и не позволила ей заработать ни одного брейк-пойнта. Обе соперницы на подаче допустили по одной двойной ошибке, при этом Анастасия навылет не подала ни разу, а Кики выполнила два эйса. Ранее теннисистки не встречались.

За выход в финал соревнований Севастовой предстоит сразиться с действующей чемпионкой турнира, восьмой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп (3), которая разгромила американку Коко Вандевеге.

Ранее Севастова и Халеп встречались шесть раз и пока у них ничья – 3:3.

Теннис. WTA Mutua Madrid Open - Premier Mandatory. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €5,934,318. Одиночный разряд. 64 участницы
¼ финала
Анастасия Севастова (Латвия) - Кики Бертенс (Нидерланды) — 6:3, 6:3
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