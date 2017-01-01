Мадрид. Кербер не смогла завершить матч третьего круга против Бушар

Вторая ракетка мира, 29-летняя немка Анжелика Кербер, посеянная под первым номером, в матче против 23-летней канадки Эжени Бушар, занимающей в мировом рейтинге 60-е место, при счете 6:3, 5:0 в пользу канадки отказалась от продолжения борьбы. Теннисистки провели на корте 57 минут. Кербер сделала три брейка и упустила семь своих подач. Обе соперницы на подаче допустили по три двойных ошибки, при этом Анжелика навылет не подавала, а Эжени выполнила один эйс. Теперь счет по личным встречам теннисисток стал 4:2 в пользу канадки.

Теннис. WTA Mutua Madrid Open - Premier Mandatory. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €5,934,318. Одиночный разряд. 64 участницы

В Мадриде (Испания) на турнире WTA Mutua Madrid Open - Premier Mandatoryс призовым фондом €5,934,318 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.В четвертьфинале соперницей Бушар будет девятая ракетка мира, 31-летняя россиянка(8), которая победила китаянку(Q) – 6:4, 7:5.Ранее Бушар и Кузнецова встречались два раза, но пока канадке не удавалось обыграть россиянку.Эжени Бушар (Канада, LD) - Анжелика Кербер (Германия, 1) — 6:3, 5:0 отказСветлана Кузнецова (Россия, 8) — Ван Цян (Китай, Q) – 6:4, 7:5