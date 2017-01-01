Мадрид. Надаль вышел в 1/8 финала, где сыграет с Кирьосом

Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - Mutua Madrid Open. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €5,439,350. Одиночный разряд. 64 участника

В Мадриде (Испания) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Mutua Madrid Open с призовым фондом €5,439,350 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Пятая ракетка мира, 30-летний испанец(4) в трех сетах переиграл 29-летнего итальянца, занимающего в мировом рейтинге 29-е место, со счетом 6:3, 3:6, 7:6(3).Теннисисты играли без малого 3 часа. Соперники взяли по четыре подачи друг друга. На счету Рафаэля пять эйсов и пять двойных ошибок, у Фабио – три эйса и три двойных. Теперь счет по их личным встречам стал 9:3 в пользу испанца.Соперником Надаля по выходу в четвертьфинал турнира будет 20-й номер рейтинга ATP, 22-летний австралиец Ник Кирьос (16), который был сильнее американца Райана Харрисона – 6:3, 6:3.Ранее Надаль и Кирьос встречались два раза и пока у них ничья.Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Фабио Фоньини (Италия) – 6:3, 3:6, 7:6(3)Ник Кирьос (Австралия, 16) — Райан Харрисон (США) – 6:3, 6:3