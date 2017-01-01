Мадрид. Джокович победил Альмагро и вышел в 1/8 финала

Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - Mutua Madrid Open. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €5,439,350. Одиночный разряд. 64 участника

В Мадриде (Испания) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Mutua Madrid Open с призовым фондом €5,439,350 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 29-летний серб(2) переиграл в трех сетах 31-летнего испанца(WC), занимающего в мировом рейтинге 76-е место, со счетом 6:1, 4:6, 7:5.Теннисисты провели на корте 2 часа 15 минут. Джокович реализовал пять брейк-пойнтов из одиннадцати, Альмагро – три из семи. На счету Новака семь эйсов и две двойных ошибки, а Николас одиннадцать раз подал навылет и три раза ошибся на подаче. Теперь в их противостоянии серб лидирует со счетом 5:0.Соперник Джоковича по выходу в четвертьфинал соревнований определится в матче Жиль Симон (Франция) — Фелисьяно Лопес (Испания).Новак Джокович (Сербия, 2) - Николас Альмагро (Испания, WC) —6:1, 4:6, 7:5