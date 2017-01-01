Мадрид. Севастова обыграла Арруабаррену и стала первой четвертьфиналисткой

Теннис. WTA Mutua Madrid Open - Premier Mandatory. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €5,934,318. Одиночный разряд. 64 участницы

В Мадриде (Испания) на турнире WTA Mutua Madrid Open - Premier Mandatoryс призовым фондом €5,934,318 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.22-я ракетка мира, 27-летняяиз Латвии вышла в четвертьфинал турнира после победы над 25-летней испанкой(WC), занимающей в рейтинге WTA 62-ю позицию, со счетом 7:5, 6:2.Теннисистки играли 1 час 22 минуты. Севастова взяла пять подач Аруабаррены и не удержала две своих. Обе соперницы допустили на подаче по три двойных ошибки, при этом Анастасия выполнила два эйса, а Лара – три. Теперь латвийская теннисистка в их личном противостоянии лидирует со счетом 2:0.Соперница Севастовой по ¼ финала определится в матче Кики Бертенс (Нидерланды) — Ирина Бегу (Румыния).Анастасия Севастова (Латвия) — Лара Арруабаррена (Испания, WC) – 7:5, 6:2Кики Бертенс (Нидерланды) — Ирина Бегу (Румыния) -