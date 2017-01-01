Мадрид. Феррер на отказе Цонги вышел в 1/8 финала, где встретится с Нишикори

Сегодня, 15:43 0 | Теннис

В Мадриде (Испания) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Mutua Madrid Open с призовым фондом €5,439,350 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



Третья ракетка мира, 35-летний испанец Давид Феррер стал участником 1/8 финала после того, как его соперник, 11-я ракетка мира, 32-летний француз Жо-Вилфрид Цонга (10) снялся с турнира из-за травмы плеча.



За выход в четвертьфинал соревнований Феррер поспорит с восьмой ракеткой мира японцем Кеи Нишикори (6), который в трех сетах переиграл аргентинца Диего Шварцмана - 1:6, 6:0, 6:4.



В личном противостоянии Ферерра и Нишикори впереди японец – 8:4.



Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - Mutua Madrid Open. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €5,439,350. Одиночный разряд. 64 участника

Второй круг

Давид Феррер (Испания) — Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 10) – отказ

Кеи Нишикори (Япония, 6) — Диего Шварцман (Аргентина) – 1:6, 6:0, 6:4



В Мадриде (Испания) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Mutua Madrid Open с призовым фондом €5,439,350 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Третья ракетка мира, 35-летний испанецстал участником 1/8 финала после того, как его соперник, 11-я ракетка мира, 32-летний француз(10) снялся с турнира из-за травмы плеча.За выход в четвертьфинал соревнований Феррер поспорит с восьмой ракеткой мира японцем Кеи Нишикори (6), который в трех сетах переиграл аргентинца Диего Шварцмана - 1:6, 6:0, 6:4.В личном противостоянии Ферерра и Нишикори впереди японец – 8:4.Давид Феррер (Испания) — Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 10) – отказКеи Нишикори (Япония, 6) — Диего Шварцман (Аргентина) – 1:6, 6:0, 6:4