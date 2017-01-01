Милош Раонич вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде

Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - Mutua Madrid Open. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €5,439,350. Одиночный разряд. 64 участника

В Мадриде (Испания) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Mutua Madrid Open с призовым фондом €5,439,350 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Шестая ракетка мира, 26-летний канадец(5) победил 34-летнегоиз Люксембурга, занимающего в мировом рейтинге 26-е место, со счетом 6:4, 6:4.За 1 час 10 минут игрового времени Раонич сделал два брейка, выполнил десять эйсов и допустил одну двойную ошибку. Мюллер не заработал ни одного брейк-пойнта, девять раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. Теперь счет личных встреч теннисистов стал ничейным – 2:2.За выход в четвертьфинал турнира Раонич сыграет против бельгийца Давида Гоффена (9), который обыграл немца Флориана Майера - 7:6(3), 6:0.на данный момент в личном противостоянии Раонича и Гоффена лидирует канадец – 2:1.Милош Раонич (Канада, 5) — Жиль Мюллер (Люксембург) – 6:4, 6:4Давид Гоффен (Бельгия, 9) — Флориан Майер (Германия) – 7:6(3), 6:0