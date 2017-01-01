Навратилова призвала теннисистов отстать от Шараповой и начать играть, а не болтать

Легендарная теннисистка, 18-кратная победительница турниров Большого шлема Мартина Навратилова призвала теннисистов прекратить критику россиянки Марии Шараповой.Шарапова, которая отбыла 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония, в конце апреля провела первые матчи после возвращения на корт и дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, а также до второго раунда соревнований в Мадриде. Возвращение россиянки и новости о выдаче ей wild card со стороны организаторов различных турниров вызывали и продолжают вызывать волну критики со стороны действующих теннисистов и теннисисток.«Думаю, настало время игрокам отстать от Марии. Она допустила огромную ошибку, честно и полностью за нее ответила, "отмотала свой срок". Давайте уже начнем играть», - написала Навратилова в своем микроблоге в Twitter.