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Мадрид. Ольга Савчук не пробилась во второй круг в парном разряде
Мадрид. Ольга Савчук не пробилась во второй круг в парном разрядеВ Мадриде (Испания) на турнире WTA Mutua Madrid Open - Premier Mandatoryс призовым фондом €5,934,318 в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Ольга Савчук (47-я в мировом парном рейтинге) и ее напарница китаянка Чен Лянь (48) в упорной борьбе уступили испанскому дуэту Лара Арруабаррена (59) / Сара Соррибес Тормо (454). Поединок продолжался 1 час 53 минуты и завершился в пользу испанок со счетом 6:7(5), 7:6(5), 10:5.

По ходу поединка обе пары реализовали по три брейк-пойнта из девяти. Эйсов в матче не было, при этом Ольга и Чен Лянь допустили семь двойных ошибок, а их соперницы – три.

Отметим, что теперь украинских теннисисток на турнире в Мадриде не осталось. Ранее в одиночном разряде выбыли из борьбы в первом круге Элина Свитолина и Леся Цуренко.
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