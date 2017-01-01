Мадрид. Ольга Савчук не пробилась во второй круг в парном разряде

В Мадриде (Испания) на турнире WTA Mutua Madrid Open - Premier Mandatoryс призовым фондом €5,934,318 в парном разряде проходят матчи первого круга.



Украинка Ольга Савчук (47-я в мировом парном рейтинге) и ее напарница китаянка Чен Лянь (48) в упорной борьбе уступили испанскому дуэту Лара Арруабаррена (59) / Сара Соррибес Тормо (454). Поединок продолжался 1 час 53 минуты и завершился в пользу испанок со счетом 6:7(5), 7:6(5), 10:5.



По ходу поединка обе пары реализовали по три брейк-пойнта из девяти. Эйсов в матче не было, при этом Ольга и Чен Лянь допустили семь двойных ошибок, а их соперницы – три.



Отметим, что теперь украинских теннисисток на турнире в Мадриде не осталось. Ранее в одиночном разряде выбыли из борьбы в первом круге Леся Цуренко.

В Мадриде (Испания) на турнире WTA Mutua Madrid Open - Premier Mandatoryс призовым фондом €5,934,318 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка Ольга Савчук (47-я в мировом парном рейтинге) и ее напарница китаянка Чен Лянь (48) в упорной борьбе уступили испанскому дуэту Лара Арруабаррена (59) / Сара Соррибес Тормо (454). Поединок продолжался 1 час 53 минуты и завершился в пользу испанок со счетом 6:7(5), 7:6(5), 10:5.По ходу поединка обе пары реализовали по три брейк-пойнта из девяти. Эйсов в матче не было, при этом Ольга и Чен Лянь допустили семь двойных ошибок, а их соперницы – три.Отметим, что теперь украинских теннисисток на турнире в Мадриде не осталось. Ранее в одиночном разряде выбыли из борьбы в первом круге Элина Свитолина