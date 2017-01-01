Мадрид. Бушар обыграла Шарапову и в 1/8 финала встретится с Кербер и другие результаты

Теннис. WTA Mutua Madrid Open - Premier Mandatory. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €5,934,318. Одиночный разряд. 64 участницы

В Мадриде (Испания) на турнире WTA Mutua Madrid Open - Premier Mandatoryс призовым фондом €5,934,318 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.60-я ракетка мира, 23-летняя канадка(LD) обыграла в трех сетах 30-летнюю россиянку(WC), занимающую в мировом рейтинге 258-ю строчку со счетом 7:5, 2:6, 6:4.Поединок продолжался 2 часа 51 минуту. Соперницы сделали по пять брейков. Бушар выполнила три эйса и допустила четыре двойных ошибки, а Шарапова ни разу не подала навылет и девять раз ошиблась на подаче. Это была первая победа канадки в пяти встречах с россиянкой.За выход в четвертьфинал турнира Бушар сразится со второй ракеткой мира немкой Анжеликой Кербер (1), которая в трех сетах переиграла чешку Катержину Синякову - 6:2, 1:6, 7:5.Анжелика Кербер (Германия, 1) — Катержина Синякова (Чехия) – 6:2, 1:6, 7:5Эжени Бушар (Канада, LD) — Мария Шарапова (Россия, WC) – 7:5, 2:6, 6:4Анастасия Севастова (Латвия) — Каролина Плишкова (Чехия, 2) – 6:3, 6:3Лара Арруабаррена (Испания, WC) — Барбора Стрыцова (Чехия, 15) – 3:6, 6:3, 6:3Светлана Кузнецова (Россия, 8) — Элисон Риске (США) – 2:6, 7:6, 6:2Ван Цян (Китай, Q) — Чжэн Сайсай (Китай, Q) – 6:2, 3:6, 6:2Карла Суарес-Наварро (Испания) — Каролина Возняцки (Дания, 10) – 6:4, 2:6, 6:2Коко Вандевеге (США) — Лаура Зигемунд (Германия) – 6:2, 4:6, 6:3