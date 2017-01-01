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Мадрид. Бушар обыграла Шарапову и в 1/8 финала встретится с Кербер и другие результаты

Мадрид. Бушар обыграла Шарапову и в 1/8 финала встретится с Кербер и другие результаты

В Мадриде (Испания) на турнире WTA Mutua Madrid Open - Premier Mandatoryс призовым фондом €5,934,318 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

60-я ракетка мира, 23-летняя канадка Эжени Бушар (LD) обыграла в трех сетах 30-летнюю россиянку Марию Шарапову (WC), занимающую в мировом рейтинге 258-ю строчку со счетом 7:5, 2:6, 6:4.

Поединок продолжался 2 часа 51 минуту. Соперницы сделали по пять брейков. Бушар выполнила три эйса и допустила четыре двойных ошибки, а Шарапова ни разу не подала навылет и девять раз ошиблась на подаче. Это была первая победа канадки в пяти встречах с россиянкой.

За выход в четвертьфинал турнира Бушар сразится со второй ракеткой мира немкой Анжеликой Кербер (1), которая в трех сетах переиграла чешку Катержину Синякову -  6:2, 1:6, 7:5.

Теннис. WTA Mutua Madrid Open - Premier Mandatory. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €5,934,318. Одиночный разряд. 64 участницы
Второй круг
Анжелика Кербер (Германия, 1) — Катержина Синякова (Чехия) – 6:2, 1:6, 7:5
Эжени Бушар (Канада, LD) — Мария Шарапова (Россия, WC) – 7:5, 2:6, 6:4

Анастасия Севастова (Латвия) — Каролина Плишкова (Чехия, 2) – 6:3, 6:3
Лара Арруабаррена (Испания, WC) — Барбора Стрыцова (Чехия, 15) – 3:6, 6:3, 6:3

Светлана Кузнецова (Россия, 8) — Элисон Риске (США) – 2:6, 7:6, 6:2
Ван Цян (Китай, Q) — Чжэн Сайсай (Китай, Q) – 6:2, 3:6, 6:2
Карла Суарес-Наварро (Испания) — Каролина Возняцки (Дания, 10) – 6:4, 2:6, 6:2
Коко Вандевеге (США) — Лаура Зигемунд (Германия) – 6:2, 4:6, 6:3


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