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Рейтинг ATP. Долгополов потерял 4 позиции, Стаховский сохранил 96-е место, Марченко поднялся на 3 пункта

Рейтинг ATP. Долгополов потерял 4 позиции, Стаховский сохранил 96-е место, Марченко поднялся на 3 пункта

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 8 мая, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга два украинских теннисиста - Александр Долгополов, который потерял четыре позиции и теперь занимает 87-е место и Сергей Стаховский, который сохранил 96-е место.

Во второй сотне рейтинга Илья Марченко поднялся на три позиции и стал 125-й ракеткой мира.

Лидером мирового тенниса остается британец Энди Маррей, увеличив отрыв от серба Новака Джоковича до 4185 очков. Хорват Марин Чилич сместил с седьмой строчки рейтинга японца Кеи Нишикори. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира бельгиец Давид Гоффен.
 
Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 08.05 2017 г.:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 11270 очков
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7085
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5685
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 5125
5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) —  4735
6 (6). Милош Раонич (Канада) – 4135
7 (8). Марин Чилич (Хорватия) – 3725
8 (7). Кеи Нишикори (Япония) – 3650
9 (9). Доминик Тим (Австрия) – 3615
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 3055

87 (83). Александр Долгополов (Украина) – 595
96 (96). Сергей Стаховский (Украина) –  551
122 (125). Илья Марченко (Украина) – 463

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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