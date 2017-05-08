На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Рейтинг WTA. Свитолина стала 10-й ракеткой мира, Цуренко поднялась на 2 позиции, Бондаренко на три

Рейтинг WTA. Свитолина стала 10-й ракеткой мира, Цуренко поднялась на 2 позиции, Бондаренко на три

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 8 мая, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.

В первой сотне мировой классификации три украинских теннисистки. Элина Свитолина поднялась на две позиции и стала 10-й ракеткой мира.  На два  пункта поднялась Леся Цуренко ( 42-я) на три - Катерина Бондаренко (91).
 
Во второй сотне мирового рейтинга Катерина Козлова потеряла шесть позиций и опустилась на 146-ю строчку.

В Топ-10 мирового рейтинге лидирующую позицию сохранила американка Серена Уильямс с отрывом от ближайшей преследовательницы немки Анжелики Кербер на 65 очков. На две позиции поднялась испанка Гарбин Мугуруса  и стала четвертой ракеткой мира. На одну позицию поднялись британка Йоханна Конта (6-я) и полька Агнешка Радваньска (7-я). Румынка Симона Халеп потеряла четыре пункта и теперь занимает 8-е место.
 
Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 08.05.2017г.:
1 (1). Серена Уильямс (США) –  7010 очков
2 (2). Анжелика Кербер (Германия) – 6945
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5946
4 (6). Гарбин Мугуруса (Испания) — 4627
5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) –  4475
6 (7). Йоханна Конта (Великобритания) – 4425
7 (8). Агнешка Радваньска (Польша) – 4255
8 (4). Симона Халеп (Румыния) – 4206
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) – 4060
10 (12). Элина Свитолина (Украина) – 3955

42 (44). Леся Цуренко (Украина) – 1273
91 (94). Катерина Бондаренко (Украина) –  670
146 (140). Катерина Козлова (Украина) – 378

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Рейтинг WTA. Свитолина сохранила 13-е место, Цуренко потеряла две позиции
Рейтинг WTA. Кербер стала первой ракеткой мира, Свитолина сохранила 10-е место
Рейтинг WTA. Свитолина и Цуренко на прежних позициях, Бондаренко на две поднялась, Козлова покинула Топ-100
Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко и Козлова на прежних позициях, Бондаренко одну потеряла
Рейтинг WTA. Свитолина осталась 14-й ракеткой мира, Цуренко поднялась на одну позицию
Рейтинг WTA. Свитолина стала 14-й ракеткой мира, Цуренко потеряла десять позиций
Рейтинг WTA. Свитолина сохранила 15-е место, Цуренко потеряла одну позицию
Рейтинг WTA. Свитолина стала 15-й ракеткой, Цуренко – 48-й
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Свитолина зачехлила ракетку на старте турнира в Мадриде
Рейтинг ATP. Долгополов потерял 4 позиции, Стаховский сохранил 96-е место, Марченко поднялся на 3 пункта
Рейтинг WTA. Свитолина стала 10-й ракеткой мира, Цуренко поднялась на 2 позиции, Бондаренко на три
Павлюченкова обыграла Скьявоне и завоевала титул на турнире в Рабате
Долгополов проиграл Лацко в первом раунде квалификации на «Мастерсе» в Мадриде

Последние новости спорта

14:15 Колумбиец Гавирия победил на третьем этапе «Джиро д’Италия» (+Видео) 236 | Велоспорт

13:57 Фьюри: Джошуа поколотит любой, кому не 41 год 368 | Бокс

13:43 Хопкинс: После победы Джошуа над Кличко бокс находится в отличной форме 324 | Бокс

13:26 Свитолина зачехлила ракетку на старте турнира в Мадриде 329 | Теннис / Главные новости спорта

12:48 Павел Тимощенко – третий на венгерском этапе КМ по современному пятиборью 258 | Многоборье / Главные новости спорта

12:05 Рейтинг ATP. Долгополов потерял 4 позиции, Стаховский сохранил 96-е место, Марченко поднялся на 3 пункта 199 | Теннис

11:53 Рейтинг WTA. Свитолина стала 10-й ракеткой мира, Цуренко поднялась на 2 позиции, Бондаренко на три 206 | Теннис / Главные новости спорта

11:26 НБА. Плей-офф. Второй раунд. «Кливленд» всухую победил в серии с «Торонто», «Вашингтон» сравнял счет в серии с «Бостоном», «Хьюстоном» с «Сан-Антонио» 216 | Баскетбол

10:07 НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Эдмонтон» сравнял счет в серии с «Анахаймом», «Нэшвилл» победил в серии с «Сент-Луисом» 223 | Хоккей

20:42 Павлюченкова обыграла Скьявоне и завоевала титул на турнире в Рабате 689 | Теннис

Все новости

ФОТО

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

Джошуа готовится к бою с Кличко (Фото)

Владимир Кличко с командой в тренировочном лагере в Гоинге (Фото)

ВИДЕО

Энтони Джошуа победил Владимира Кличко (Видео)

Кубрат Пулев победил Кевина Джонсона (Видео)

Кличко – Джошуа: результаты взвешивания (+Видео)

Кличко vs Джошуа: дуэль взглядов (Видео, Фото)

Голубь прервал матч с участием Надаля на «Мастерсе» в Монте-Карло (Видео)

Сергей Ковалев и Андре Уорд на дуэли взглядов (Видео)

НХЛ. Кросби стал автором лучшего гола в регулярном чемпионате (Видео)





Топ-новости недели

Свитолина зачехлила ракетку на старте турнира в Мадриде
Павел Тимощенко – третий на венгерском этапе КМ по современному пятиборью
Рейтинг WTA. Свитолина стала 10-й ракеткой мира, Цуренко поднялась на 2 позиции, Бондаренко на три
Алла Черкасова – бронзовый призер ЧЕ по борьбе в категории до 69 кг
ЧМ по хоккею. Беларусь проиграла Финляндии, Россия по буллитам одолела Швецию








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2017 (121)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги