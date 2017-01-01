Павлюченкова обыграла Скьявоне и завоевала титул на турнире в Рабате

Теннис. WTA - International - Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem. Рабат (Марокко). Грунт. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы

В Рабате (Марокко) на турнире WTA категории International - Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде состоялся финальный матч.16-я ракетка мира, 25-летняя россиянка Анастасия Павлюченкова, посеянная под первым номером, одержала победу над 36-летней итальянкой, занимающей в рейтинге WTA 100-е место, со счетом 7:5, 7:5.Теннисистки играли 1 час 43 минуты. Павлюченкова выиграла пять геймов на приеме и проиграла три на своей подаче. Она один раз подала навылет и совершила шесть двойных ошибок против четырех эйсов и четырех двойных у Франчески. Счеn по личным встречам теннисисток стал 5:3 в пользу россиянки.Для Павлюченковой этот титул стал вторым в сезоне и десятым в карьере. За победу в Рабате россиянка получит 280 рейтинговых очков и $43,000 призовых.Анастасия Павлюченкова (Россия, 1) — Франческа Скьявоне (Италия, WC) – 7:5, 7:5