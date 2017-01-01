Долгополов проиграл Лацко в первом раунде квалификации на «Мастерсе» в Мадриде

Сегодня, 17:29 7 | Теннис

В Мадриде (Испания) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Mutua Madrid Open с призовым фондом €5,439,350 проходит квалификация.



83-я ракетка мира, 28-летний украинец Александр Долгополов (11) потерпел поражение от 29-летнего словака Лукаша Лацко, занимающего в рейтинге ATP 101-е место. Поединок продолжался 1 час 37 минут и завершился со счетом 6:4, 3:6, 7:5 в пользу словака.



Долгополов реализовал свой единственный брейк-пойнт и упустил две своих подачи. На счету Александра три эйса и две двойных ошибки, а у Лукаша – шесть эйсов и две двойных. В личном противостоянии теннисистов счет стал равным – 1:1.

В Мадриде (Испания) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Mutua Madrid Open с призовым фондом €5,439,350 проходит квалификация.83-я ракетка мира, 28-летний украинец(11) потерпел поражение от 29-летнего словака, занимающего в рейтинге ATP 101-е место. Поединок продолжался 1 час 37 минут и завершился со счетом 6:4, 3:6, 7:5 в пользу словака.Долгополов реализовал свой единственный брейк-пойнт и упустил две своих подачи. На счету Александра три эйса и две двойных ошибки, а у Лукаша – шесть эйсов и две двойных. В личном противостоянии теннисистов счет стал равным – 1:1.