Мадрид. Цуренко уступила Плишковой в первом круге

Теннис. WTA Mutua Madrid Open - Premier Mandatory. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €5,934,318. Одиночный разряд. 64 участницы

В Мадриде (Испания) на турнире WTA Mutua Madrid Open - Premier Mandatoryс призовым фондом €5,934,318 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.27-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 44-е место, в упорной борьбе уступила третьей ракетке мира, 25-летней чешке(2). Поединок длился 2 часа 9 минут и завершился со счетом 7:6(5), 2:6, 6:2 в пользу чешки.По ходу игры соперницы взяли по пять подач друг друга. Цуренко выполнила два эйса и совершила восемь двойных ошибок, а Плишкова пять раз подала навылет и четыре раза ошиблась на подаче. После этой встречи чешка вышла в лидеры противостояния с украинкой – 3:2.Соперницей Плишковой во втором круге станет победительница матча Чжан Шуай (Китай) — Анастасия Севастова (Латвия).Каролина Плишкова (Чехия, 2) - Леся Цуренко (Украина) — 7:6(5), 2:6, 6:2Роберта Винчи (Италия) — Дарья Касаткина (Россия) – 6:1, 1:6, 6:1Элисон Риске (США) — Виктория Голубич (Швейцария) – 6:2, 6:4