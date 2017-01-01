Катерина Бондаренко проиграла на старте квалификации на турнире в Мадриде

В Мадриде (Испания) на турнире WTA Mutua Madrid Open - Premier Mandatoryс призовым фондом €5,934,318 проходит квалификация.30-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 94-е место, уступила в первом раунде 20-летней француженке(5). Поединок длился 1 час 42 минуты и завершился в пользу француженки со счетом 7:6(1), 7:5.Бондаренко сделала два брейка и упустила три своих подачи. На ее счету восемь эйсов и три двойных ошибки, а Доден семь раз подала навылет и совершила девять двойных. Теперь счет их личных встреч стал равным – 1:1.Отметим, что в основной сетке турнира две украинских теннисистки. Леся Цуренко в первом круге встретится с чешкой Каролиной Плишковой, посеянной под вторым номером, а Элина Свитолина (11) сыграет с одной из победительниц квалификации.