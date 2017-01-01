Прага. Бартель победила в финале Плишкову

В Праге (Чехия) на турнире WTA категории International с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде состоялся финальный матч.
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