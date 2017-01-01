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Прага. Бартель победила в финале Плишкову

Прага. Бартель победила в финале Плишкову

В Праге (Чехия) на турнире WTA категории International с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде состоялся финальный матч.

Прошедшая через квалификацию 26-летняя немка Мона Бартель, занимающая в мировом рейтинге 82-е место, переиграла в трех сетах 58-ю ракетку мира, 25-летнюю чешку Кристину Плишкову со счетом 2:6, 7:5, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 55 минут. За это время Бартель реализовала шесть брейк-пойнтов из 13-ти, Плишкова – пять из 12-ти. Мона восемь раз подала навылет и совершила десять двойных ошибок против девяти эйсов и двух двойных у соперницы. После этой победы немка вышла в лидеры противостояния с Плишковой – 2:1.

Для Бартель этот титул стал первым в сезоне и четвертым в карьере. За победу в Праге Мона получит 280 рейтинговых очков и  $46,857 призовых.

Теннис. WTA - International. Прага (Чехия). Грунт. Призовой фонд $225,000. Одиночный разряд. 32 участницы
Финал
Мона Бартель (Германия, Q) — Кристина Плишкова (Чехия) – 2:6, 7:5, 6:2
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