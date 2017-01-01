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Стамбул. Раонич не пустил Томича в полуфинал

Стамбул. Раонич не пустил Томича в полуфинал

В Стамбуле (Турция) на турнире ATP World Tour 250 с призовым фондом €439,005 в одиночном разряде проходят матчи ¼ финала. 

Шестая ракетка мира, 26-летний канадец Милош Раонич, посеянный под первым номером, одолел на двух тай-брейках 24-летнего австралийца Бернарда Томича (6), занимающего в мировом рейтинге 40-е место, со счетом 7:6(4), 7:6(6).

Теннисисты играли 1 час 49 минут. По ходу поединка соперники заработали по одному брейк-пойнту, но реализовать их не смогли. На счету Раонича 25 эйсов и четыре двойных ошибки, а Томич пять раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. Это была пятая победа канадца в пяти встречах с австралийцем.

За выход в финал турнира Раонич сыграет с победителем матча Виктор Троицки (Сербия, 5) - Ласло Джере (Сербия, SE).

Теннис. ATP Tour 250.Стамбул (Турция). Грунт. Призовой фонд €439,005. Одиночный разряд. 28 участников.
¼ финала
Милош Раонич (Канада, 1) — Бернард Томич (Австралия, 6) – 7:6(4), 7:6(6)
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