Стамбул. Раонич не пустил Томича в полуфинал

В Стамбуле (Турция) на турнире ATP World Tour 250 с призовым фондом €439,005 в одиночном разряде проходят матчи ¼ финала.Шестая ракетка мира, 26-летний канадец, посеянный под первым номером, одолел на двух тай-брейках 24-летнего австралийца(6), занимающего в мировом рейтинге 40-е место, со счетом 7:6(4), 7:6(6).Теннисисты играли 1 час 49 минут. По ходу поединка соперники заработали по одному брейк-пойнту, но реализовать их не смогли. На счету Раонича 25 эйсов и четыре двойных ошибки, а Томич пять раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. Это была пятая победа канадца в пяти встречах с австралийцем.За выход в финал турнира Раонич сыграет с победителем матча Виктор Троицки (Сербия, 5) - Ласло Джере (Сербия, SE).Милош Раонич (Канада, 1) — Бернард Томич (Австралия, 6) – 7:6(4), 7:6(6)