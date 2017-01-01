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21:59 Алла Черкасова – бронзовый призер ЧЕ по борьбе в категории до 69 кг 126 | Борьба / Главные новости спорта

20:44 ЧМ по хоккею. Беларусь проиграла Финляндии, Россия по буллитам одолела Швецию 161 | Хоккей / Главные новости спорта

19:13 Австриец Пёстлбергер победил на первом этапе «Джиро д’Италия» 156 | Велоспорт

19:04 Стамбул. Раонич не пустил Томича в полуфинал 153 | Теннис

18:38 Прага. Плишкова победила Остапенко и стала второй финалисткой 181 | Теннис

18:25 Эшторил. Карреньо-Буста обыграл Альмагро 157 | Теннис

18:08 Рабат. Павлюченкова обыграла Эррани и вышла в финал 164 | Теннис

17:03 Алла Черкасова будет бороться за бронзу на ЧЕ по спортивной борьбе 183 | Борьба

16:01 Стамбул. Чилич разгромил Дарси и в полуфинале встретится со Шварцманом 186 | Теннис