Эшторил. Карреньо-Буста обыграл Альмагро

Теннис. ATP Tour 250.Эшторил (Португалия). Грунт. Призовой фонд €482,060. Одиночный разряд. 28 участников.

В Эшториле (Португалия) на турнире ATP World Tour 250 с призовым фондом €482,060 в одиночном разряде проходят матчи ¼ финала.21-я ракетка мира, 25-летний испанец, посеянный под первым номером, нанес поражение своему 31-летнему соотечественнику, занимающему в мировом рейтинге 86-е место, со счетом 6:2, 6:4.За 1 час 10 минут игрового времени Карреньо-Буста взял четыре подачи соперника и не удержал одну свою. Альмагро выполнил четыре эйса и допустил три двойных ошибки, а Карреньо-Буста на подаче не ошибался, но и навылет не подавал. Счет их личных встреч стал равным – 1:1.В полуфинале соперником Карреньо-Бусты станет либо соотечественник Давид Феррер (4), либо американец Райан Харрисон.Пабло Карреньо-Буста (Испания, 1) — Николас Альмагро (Испания) – 6:2, 6:4