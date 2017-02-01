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Эшторил. Карреньо-Буста обыграл Альмагро

Эшторил. Карреньо-Буста обыграл Альмагро

В Эшториле (Португалия) на турнире ATP World Tour 250 с призовым фондом €482,060 в одиночном разряде проходят матчи ¼ финала.

21-я ракетка мира, 25-летний испанец Пабло Карреньо-Буста, посеянный под первым номером, нанес поражение своему 31-летнему соотечественнику Николасу Альмагро, занимающему в мировом рейтинге 86-е место, со счетом 6:2, 6:4.

За 1 час 10 минут игрового времени Карреньо-Буста взял четыре подачи соперника и не удержал одну свою. Альмагро выполнил четыре эйса и допустил три двойных ошибки, а Карреньо-Буста на подаче не ошибался, но и навылет не подавал. Счет их личных встреч стал равным – 1:1.

В полуфинале соперником Карреньо-Бусты станет либо соотечественник Давид Феррер (4), либо американец Райан Харрисон.

Теннис. ATP Tour 250.Эшторил (Португалия). Грунт. Призовой фонд €482,060. Одиночный разряд. 28 участников.
¼  финала
Пабло Карреньо-Буста (Испания, 1) — Николас Альмагро (Испания) – 6:2, 6:4
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