Рабат. Павлюченкова обыграла Эррани и вышла в финал

Теннис. WTA - International - Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem. Рабат (Марокко). Грунт. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы



В Рабате (Марокко) на турнире WTA категории International - Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.16-я ракетка мира, 25-летняя россиянка, посеянная под первым номером, одержала победу над 30-летней итальянкой, занимающей в мировом рейтинге 102-е место, со счетом 6:4, 6:0.Теннисистки играли 1 час 17 минут. Павлюченкова реализовала шесть брейк-пойнтов из одиннадцати, Эррани – два из трех. Навылет соперницы не подавали, при этом Анастасия допустила одну двойную ошибку, а Сара на подаче не ошибалась. Теперь счет их личных встреч стал 4:2 в пользу россиянки.Соперница Павлюченковой по финалу определится в матче Франческа Скьявоне (Италия, WC) — Варвара Лепченко (США).Анастасия Павлюченкова (Россия, 1) — Сара Эррани (Италия) – 6:4, 6:0