Стамбул. Чилич разгромил Дарси и в полуфинале встретится со Шварцманом

Теннис. ATP Tour 250.Стамбул (Турция). Грунт. Призовой фонд €439,005. Одиночный разряд. 28 участников.

В Стамбуле (Турция) на турнире ATP World Tour 250 с призовым фондом €439,005 в одиночном разряде проходят матчи ¼ финала.Восьмая ракетка мира, 28-летний хорват(2/WC) разгромил 33-летнего бельгийцаи (8), занимающего в рейтинге ATP 49-е место, со счетом 6:1, 6:1.Те6ннисисты провели на корте лишь 45 минут. Чилич реализовал все пять своих брейк-пойнтов и ни одного брейк-пойнта не позволили заработать сопернику. На счету Марина семь эйсов при отсутствии двойных ошибок, а Дарси навылет не подал ни разу и один раз ошибся на подаче. Это вторая победа хорвата в двух встречах с бельгийцем.За выход в финал Чилич сразится с действующим чемпионом турнира, 24-летним аргентинцем Диего Шварцманом (3), занимающим в мировом рейтинге 46-е место, который обыграл серба Душана Лайовича – 7:5, 6:2.Ранее Чилич и Шварцман не встречались.Марин Чилич (Хорватия, 2/WC) — Стив Дарси (Бельгия, 8) – 6:1, 6:1Диего Шварцман (Аргентина, 3) — Душан Лайович (Сербия) – 7:5, 6:2