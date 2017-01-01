Мюнхен. Баутиста-Агут стал первым полуфиналистом

Теннис. ATP Tour 250.Мюнхен (Германия). Грунт. Призовой фонд €482,060. Одиночный разряд. 28 участников.

В Мюнхене (Германия) на турнире ATP World Tour 250 с призовым фондом €482,060 в одиночном разряде проходят матчи ¼ финала.18-я ракетка мира, 29-летний испанец(2), взял верх над 25-летним немцем(Q), занимающим в рейтинге ATP 273-ю строчку, со счетом 6:3, 6:3.За 1 час 7 минут игрового времени Баутиста-Агут сделал три брейка и отыграл единственный брейк-пойн, имевшийся у соперника. На счету испанца три эйса и три двойных ошибки, а Ханфман два раза подал навылет и один раз ошибся на подаче. Между собой теннисисты играли впервые.В полуфинале Баутиста Агут встретится с победителем матча между двумя немецкими теннисистами - Александром Зверевым (3) и Яном-Леннардом Штруффом ( 7).Роберто Баутиста-Агут (Испания, 2) — Янник Ханфман (Германия, Q) – 6:3, 6:3