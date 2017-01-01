На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Мюнхен. Баутиста-Агут стал первым полуфиналистом

Мюнхен. Баутиста-Агут стал первым полуфиналистом

В Мюнхене (Германия) на турнире ATP World Tour 250 с призовым фондом €482,060 в одиночном разряде проходят матчи ¼ финала. 

18-я ракетка мира, 29-летний испанец Роберто Баутиста-Агут (2), взял верх над 25-летним немцем Янником Ханфманом (Q), занимающим в рейтинге ATP 273-ю строчку, со счетом 6:3, 6:3.

За 1 час 7 минут игрового времени Баутиста-Агут сделал три брейка и отыграл единственный брейк-пойн, имевшийся у соперника. На счету испанца три эйса и три двойных ошибки, а Ханфман два раза подал навылет и один раз ошибся на подаче. Между собой теннисисты играли впервые.

В полуфинале Баутиста Агут встретится с победителем матча между двумя немецкими теннисистами - Александром Зверевым (3) и Яном-Леннардом Штруффом ( 7).

Теннис. ATP Tour 250.Мюнхен (Германия). Грунт. Призовой фонд €482,060. Одиночный разряд. 28 участников.
¼ финала
Роберто Баутиста-Агут (Испания, 2) — Янник Ханфман (Германия, Q) – 6:3, 6:3
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Кубок Кремля. Баутиста-Агут стал первым полуфиналистом
Роберто Баутиста-Агут стал победителем турнира ATP в Окленде
Australian Open. Баутиста-Агут за 4 часа обыграл Феррера и встретится с Раоничем в 1/8 финала
Баутиста-Агут обыграл Росола в финале турнира АТР в Штутгарте
Хертогенбош. Роберто Баутиста-Агут - победитель турнира
Кубок Кремля. Баутиста-Агут обыграл в полуфинале Кольшрайбера
Australian Open. Раонич сломил сопротивление Баутиста-Агута и вышел в ¼ финала
Фоньини не пустил Баутиста-Агута в финал турнира в Штутгарте
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Стамбул. Чилич разгромил Дарси и в полуфинале встретится со Шварцманом
Мюнхен. Баутиста-Агут стал первым полуфиналистом
Прага. Бартель обыграла Стрыкову и стала первой финалисткой
Илие Настасе отказались пускать на Уимблдон из-за шутки про ребенка Серены Уильямс
Мюнхен. Первая ракетка турнира Монфис проиграл во втором круге Чхун Хёну

Последние новости спорта

17:03 Алла Черкасова будет бороться за бронзу на ЧЕ по спортивной борьбе 81 | Борьба

16:01 Стамбул. Чилич разгромил Дарси и в полуфинале встретится со Шварцманом 117 | Теннис

15:45 Мюнхен. Баутиста-Агут стал первым полуфиналистом 128 | Теннис

15:30 Прага. Бартель обыграла Стрыкову и стала первой финалисткой 138 | Теннис

14:58 В Италии стартует юбилейная 100-я многодневная велогонка «Джиро д’Италия»: превью 128 | Велоспорт

12:47 НБА. Игроку «Бостона» Айзее Томасу второй раз за неделю выбили зубы 185 | Баскетбол

12:17 Два гонщика попались на допинге в преддверии «Джиро д’Италия» 174 | Велоспорт

12:08 Илие Настасе отказались пускать на Уимблдон из-за шутки про ребенка Серены Уильямс 180 | Теннис

11:55 Спонсор Валттери Боттаса ждал его победы в Гран-при 15 лет 194 | Формула-1

11:33 Один украинец выступит на первом этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе (+календарь) 193 | Легкая атлетика

Все новости

ФОТО

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

Джошуа готовится к бою с Кличко (Фото)

Владимир Кличко с командой в тренировочном лагере в Гоинге (Фото)

ВИДЕО

Энтони Джошуа победил Владимира Кличко (Видео)

Кубрат Пулев победил Кевина Джонсона (Видео)

Кличко – Джошуа: результаты взвешивания (+Видео)

Кличко vs Джошуа: дуэль взглядов (Видео, Фото)

Голубь прервал матч с участием Надаля на «Мастерсе» в Монте-Карло (Видео)

Сергей Ковалев и Андре Уорд на дуэли взглядов (Видео)

НХЛ. Кросби стал автором лучшего гола в регулярном чемпионате (Видео)





Топ-новости недели

Мюнхен. Стаховский не пробился в полуфинал в парном разряде
Мюнхен. Стаховский пробился во второй круг в парном разряде
Рабат. Катерина Бондаренко не пробилась в четвертьфинал
Илона Семкив и Юлия Ткач – призеры чемпионата Европы по спортивной борьбе
Рабат. Катерина Бондаренко стартовала с победы над Солер-Эспиносой








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2017 (90)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги