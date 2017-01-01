Прага. Бартель обыграла Стрыкову и стала первой финалисткой

Теннис. WTA - International . Прага (Чехия). Грунт. Призовой фонд $225,000. Одиночный разряд. 32 участницы

В Праге (Чехия) на турнире WTA категории International с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.Прошедшая через квалификацию 26-летняя немка, занимающая в мировом рейтинге 82- место, в трех сетах сломила сопротивление 18-й ракетки мира, 31-летней чешки(3) со счетом 3:6, 6:2, 6:3.Поединок длился 2 часа 7 минут. Бартель взяла шесть подач соперницы и упустила четыре своих. Навылет Мона не подавала и допустила четыре двойных ошибки, против одного эйса и одной двойной у Стрыковой. Благодаря этой победе немка вышла вперед в личном противостоянии с чешкой – 4:3.Соперница Бартель по финалу определится в матче Кристина Плишкова (Чехия) — Елена Остапенко (Латвия).Мона Бартель (Германия, Q) — Барбора Стрыцова (Чехия, 3 – 3:6, 6:2, 6:3