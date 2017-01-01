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Илие Настасе отказались пускать на Уимблдон из-за шутки про ребенка Серены Уильямс

Илие Настасе отказались пускать на Уимблдон из-за шутки про ребенка Серены Уильямс

Бывшего румынского теннисиста, экс-первую ракетку мира Илие Настасе, ныне занимающего пост капитана сборной Румынии в Кубке федерации, не пригласили на Уимблдон.

«Они так поступили из-за моих слов о ребенке Серены Уильямс. Если бы я что-то глупое совершил, я бы понял их решение, а так я его не понимаю. В 1973 году, когда все остальные бойкотировали Уимблдон, я приехал и сыграл, но это уже ничего не стоит? Если они решили проявить узколобие, то я не могу ничего поделать», — сказал Настасе.

В апреле в ходе пресс-конференции перед матчем Румыния — Великобритания в Кубке Федерации, когда речь зашла о беременности Уильямс, Настасе сказал: «Интересно, какого цвета будет ребенок. Молочный шоколад?»

28 апреля Настасе извинился за свои слова.

Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля.
По материалам: lenta.ru
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