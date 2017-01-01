Бывшего румынского теннисиста, экс-первую ракетку мира Илие Настасе, ныне занимающего пост капитана сборной Румынии в Кубке федерации, не пригласили на Уимблдон.
12:47 НБА. Игроку «Бостона» Айзее Томасу второй раз за неделю выбили зубы 75 | Баскетбол
12:17 Два гонщика попались на допинге в преддверии «Джиро д’Италия» 81 | Велоспорт
12:08 Илие Настасе отказались пускать на Уимблдон из-за шутки про ребенка Серены Уильямс 88 | Теннис
11:55 Спонсор Валттери Боттаса ждал его победы в Гран-при 15 лет 102 | Формула-1
11:33 Один украинец выступит на первом этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе (+календарь) 118 | Легкая атлетика
10:35 Промоутер Пулева: Я буду очень удивлен, если Джошуа не станет драться с Пулевым 151 | Бокс
10:15 Промоутер Джошуа: Скорее всего, Энтони вернется на ринг в октябре или ноябре 134 | Бокс
10:10 Виталий Кличко хочет, чтобы Владимир расставил все точки над «і» в противостоянии с Джошуа 159 | Бокс
10:01 Уайлдер призывает Кличко: Уходи, не потеряй свое наследие! 147 | Бокс
09:25 НБА. Плей-офф. Второй раунд. «Вашингтон» сократил отставание в серии c «Бостоном», «Голден Стэйт» одержал вторую победу над «Ютой» 149 | Баскетбол
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Май 2017 (85)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.