Рабат. Павлюченкова обыграла Дэвис и в полуфинале встретится с Эррани

В Рабате (Марокко) на турнире WTA категории International - Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде проходят матчи ¼ финала.16-я ракетка мира, 25-летняя россиянка, посеянная под первым номером, в трех сетах переиграла 23-летнюю американку(7), занимающую в мировом рейтинге 35-е место, со счетом 6:4, 3:6, 6:3.Теннисистки играли 2 часа 12 минут. Павлюченкова сделала шесть брейков и упустила пять своих подач. На ее счету два эйса и пять двойных ошибок, а Дэвис один раз подала навылет и восемь раз ошиблась на подаче. Благодаря этой победе россиянка вышла вперед в личном противостоянии с американкой – 2:1.

Теннис. WTA - International - Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem. Рабат (Марокко). Грунт. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы

За выход в финал турнира Павлюченкова поспорит с 30-летней итальянкой, занимающей в мировом рейтинге 102-е место.Эррани вышла в полуфинал, одержав победу над 26-й ракеткой мира, 23-летней(3), представляющей Австралию, со счетом 7:6(5), 6:4.За 1 час 54 минуты игрового времени Эррани взяла восемь подач соперницы и упустила семь своих. Сара ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче против одного эйса и восьми двойных ошибок у Гавриловой. Это была первая победа итальянки в трех встречах с австралийкой.На данный момент а противостоянии Эррани и Павлюченковой впереди россиянка – 3:2.Анастасия Павлюченкова (Россия, 1) — Лорен Дэвис (США, 7) – 6:4, 3:6, 6:3Сара Эррани (Италия) — Дарья Гаврилова (Австралия, 3) – 7:6(5), 6:4