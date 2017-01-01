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Мюнхен. Стаховский не пробился в полуфинал в парном разряде
Мюнхен. Стаховский не пробился в полуфинал в парном разрядеВ Мюнхене (Германия) на турнире ATP World Tour 250 с призовым фондом €482,060 в парном разряде проходят четвертьфинальные матчи.

Украинец Сергей Стаховский (362-й в парном рейтинге) вместе с Михаилом Кукушкиным (562) из Казахстана в упорной борьбе уступили четвертым сеяным аргентинцу Орасио Себальосу (43) и чилийцу Хулио Пералте (44). Поединок продолжался полтора часа и завершился со счетом 6:7(4), 6:4, 10:5 в пользу аргентинца и чилийца.

Стаховский и Кукушкин взяли одну подачу соперников и не удержали две своих. На их счету пять эйсов и две двойных ошибки, а Себальос и Пералта три раза подали навылет и избежали ошибок на подаче.

Напомним, в одиночном разряде Стаховский выбыл из борьбы в первом круге, проиграв немцу Томми Хаасу.
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