Мюнхен. Стаховский не пробился в полуфинал в парном разряде

В Мюнхене (Германия) на турнире ATP World Tour 250 с призовым фондом €482,060 в парном разряде проходят четвертьфинальные матчи.



Украинец Сергей Стаховский (362-й в парном рейтинге) вместе с Михаилом Кукушкиным (562) из Казахстана в упорной борьбе уступили четвертым сеяным аргентинцу Орасио Себальосу (43) и чилийцу Хулио Пералте (44). Поединок продолжался полтора часа и завершился со счетом 6:7(4), 6:4, 10:5 в пользу аргентинца и чилийца.



Стаховский и Кукушкин взяли одну подачу соперников и не удержали две своих. На их счету пять эйсов и две двойных ошибки, а Себальос и Пералта три раза подали навылет и избежали ошибок на подаче.



Напомним, в одиночном разряде Стаховский выбыл из борьбы в первом круге,

В Мюнхене (Германия) на турнире ATP World Tour 250 с призовым фондом €482,060 в парном разряде проходят четвертьфинальные матчи.Украинец Сергей Стаховский (362-й в парном рейтинге) вместе с Михаилом Кукушкиным (562) из Казахстана в упорной борьбе уступили четвертым сеяным аргентинцу Орасио Себальосу (43) и чилийцу Хулио Пералте (44). Поединок продолжался полтора часа и завершился со счетом 6:7(4), 6:4, 10:5 в пользу аргентинца и чилийца.Стаховский и Кукушкин взяли одну подачу соперников и не удержали две своих. На их счету пять эйсов и две двойных ошибки, а Себальос и Пералта три раза подали навылет и избежали ошибок на подаче.Напомним, в одиночном разряде Стаховский выбыл из борьбы в первом круге, проиграв немцу Томми Хаасу.