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Прага. Бартель обыграла Джорджи на двух тай-брейках и стала первой полуфиналисткой

Прага. Бартель обыграла Джорджи на двух тай-брейках и стала первой полуфиналисткой

В Праге (Чехия) на турнире WTA категории International с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде проходят матчи ¼ финала. 

82-я ракетка мира, 26-летняя немка Мона Бартель (Q) победила 25-летнюю итальянку Камилу Джорджи, занимающую в рейтинге WTA  99-е место, со счетом 7:6(0), 7:6(6).

Поединок длился 1 час 59 минут.  Соперницы взяли по четыре подачи друг друга. Бартель выполнила четыре эйса и допустила три двойных ошибки, а Джорджи один раз подала навылет и четыре раза ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал равным – 1:1.

В полуфинале турнира соперницей Бартель станет победительница матча Барбора Стрыкова (Чехия, 3) — Катержина Синякова (Чехия, 8).

Теннис. WTA - International . Прага (Чехия). Грунт. Призовой фонд $225,000. Одиночный разряд. 32 участницы
¼ финала
Мона Бартель (Германия, Q) — Камила Джорджи (Италия) – 7:6(0), 7:6(6)
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