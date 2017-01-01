Прага. Бартель обыграла Джорджи на двух тай-брейках и стала первой полуфиналисткой

Сегодня, 14:35 92 | Теннис

В Праге (Чехия) на турнире WTA категории International с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде проходят матчи ¼ финала.



82-я ракетка мира, 26-летняя немка Мона Бартель (Q) победила 25-летнюю итальянку Камилу Джорджи, занимающую в рейтинге WTA 99-е место, со счетом 7:6(0), 7:6(6).



Поединок длился 1 час 59 минут. Соперницы взяли по четыре подачи друг друга. Бартель выполнила четыре эйса и допустила три двойных ошибки, а Джорджи один раз подала навылет и четыре раза ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал равным – 1:1.



В полуфинале турнира соперницей Бартель станет победительница матча Барбора Стрыкова (Чехия, 3) — Катержина Синякова (Чехия, 8).



Теннис. WTA - International . Прага (Чехия). Грунт. Призовой фонд $225,000. Одиночный разряд. 32 участницы

¼ финала

Мона Бартель (Германия, Q) — Камила Джорджи (Италия) – 7:6(0), 7:6(6)

В Праге (Чехия) на турнире WTA категории International с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде проходят матчи ¼ финала.82-я ракетка мира, 26-летняя немка(Q) победила 25-летнюю итальянку, занимающую в рейтинге WTA 99-е место, со счетом 7:6(0), 7:6(6).Поединок длился 1 час 59 минут. Соперницы взяли по четыре подачи друг друга. Бартель выполнила четыре эйса и допустила три двойных ошибки, а Джорджи один раз подала навылет и четыре раза ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал равным – 1:1.В полуфинале турнира соперницей Бартель станет победительница матча Барбора Стрыкова (Чехия, 3) — Катержина Синякова (Чехия, 8).Мона Бартель (Германия, Q) — Камила Джорджи (Италия) – 7:6(0), 7:6(6)