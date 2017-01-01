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Рабат. Катерина Бондаренко не пробилась в полуфинал в парном разряде
Рабат. Катерина Бондаренко не пробилась в полуфинал в парном разрядеВ Рабате (Марокко) на турнире WTA категории International - Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem с призовым фондом $250,000 в парном разряде завершились четвертьфинальные матчи. 

Украинка Катерина Бондаренко (75-я в парном рейтинге) со своей напарницей Варварой Лепченко (744) из США проиграли сербке Александре Крунич (52) и Дарье Гавриловой (66), представляющей Австралию. Поединок продолжался 1 час 40 минут и завершился со счетом 7:6(5), 7:5 в пользу Крунич и Гавриловой.

За время, проведенное на корте Бондаренко и Лепченко реализовали три брейк-пойнта из восьми, а их соперницы – четыре из 13-ти.
Обе пары на подаче допустили по две двойных ошибки, при этом Катерина и Dарвара выполнили один эйса, а победительницы навылет не подали ни разу.

Напомним, в одиночном разряде Бондаренко завершила выступление во втором круге, проиграв американке Лорен Дэвис.

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