Рабат. Катерина Бондаренко не пробилась в полуфинал в парном разряде

Сегодня, 14:19 95 | Теннис

В Рабате (Марокко) на турнире WTA категории International - Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem с призовым фондом $250,000 в парном разряде завершились четвертьфинальные матчи.



Украинка Катерина Бондаренко (75-я в парном рейтинге) со своей напарницей Варварой Лепченко (744) из США проиграли сербке Александре Крунич (52) и Дарье Гавриловой (66), представляющей Австралию. Поединок продолжался 1 час 40 минут и завершился со счетом 7:6(5), 7:5 в пользу Крунич и Гавриловой.



За время, проведенное на корте Бондаренко и Лепченко реализовали три брейк-пойнта из восьми, а их соперницы – четыре из 13-ти.

Обе пары на подаче допустили по две двойных ошибки, при этом Катерина и Dарвара выполнили один эйса, а победительницы навылет не подали ни разу.



Напомним, в одиночном разряде Бондаренко завершила выступление во втором круге,



В Рабате (Марокко) на турнире WTA категории International - Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem с призовым фондом $250,000 в парном разряде завершились четвертьфинальные матчи.Украинка Катерина Бондаренко (75-я в парном рейтинге) со своей напарницей Варварой Лепченко (744) из США проиграли сербке Александре Крунич (52) и Дарье Гавриловой (66), представляющей Австралию. Поединок продолжался 1 час 40 минут и завершился со счетом 7:6(5), 7:5 в пользу Крунич и Гавриловой.За время, проведенное на корте Бондаренко и Лепченко реализовали три брейк-пойнта из восьми, а их соперницы – четыре из 13-ти.Обе пары на подаче допустили по две двойных ошибки, при этом Катерина и Dарвара выполнили один эйса, а победительницы навылет не подали ни разу.Напомним, в одиночном разряде Бондаренко завершила выступление во втором круге, проиграв американке Лорен Дэвис.