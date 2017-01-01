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Рабат. Катерина Бондаренко не пробилась в четвертьфинал

Рабат. Катерина Бондаренко не пробилась в четвертьфинал

В Рабате (Марокко) на турнире WTA категории International - Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

94-я ракетка мира, 30-леняя украинка Катерина Бондаренко потерпела поражение от 35-й ракетки мира, 23-летней американки Лорен Дэвис (7). Поединок длился 1 час 10 минут и завершился в пользу американки со счетом 6:1, 6:2.

За время, проведенное на корте, Бондаренко реализовала два брейк-пойнта из четырех, Дэвис – семь из 12-ти. Навылет соперницы не подавали, при этом Катерина совершила три двойных ошибки, а Лорен – четыре. Между собой теннисистки играли впервые.

Соперница Дэвис по четвертьфиналу турнира определится в матче двух россиянок  Анастасия Павлюченкова ( 1) — Екатерина Макарова.

В парном разряде Бондаренко (75-я в парном рейтинге) со своей напарницей Варварой Лепченко (744) из США вышли во второй круг, где сыграют с  сербкой Александрой Крунич (52) и Дарьей Гавриловой (66), представляющей Австралию, которые обыграли третий сеяный украинско-румынский дуэт Ольга Савчук (47) / Ралука Олару (60).

Теннис. WTA - International - Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem. Рабат (Марокко). Грунт. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы
Второй круг
Лорен Дэвис (США, 7) — Катерина Бондаренко (Украина) – 6:1, 6:2
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