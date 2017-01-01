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Энди Маррей считает, что Мария Шарапова получит wild card на Уимблдон

Энди Маррей считает, что Мария Шарапова получит wild card на Уимблдон

Первая ракетка мира британец Энди Маррей считает, что организаторы Уимблдона предоставят россиянке Марии Шараповой wild card для участия в этом турнире серии Большого шлема.

На прошлой неделе Шарапова дошла до полуфинала турнира в немецком Штутгарте, что позволило ей набрать 185 рейтинговых очков. Этот турнир стал первым для спортсменки после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония, для участия в нем россиянке предоставили wild card. В рейтинге WTA россиянка занимает 262-е место.

«Я думаю, есть хороший шанс на получение Шараповой wild card для участия в квалификации Уимблдона, - цитирует Маррея Reuters. - Но я думаю, что надо подождать и посмотреть, что будет дальше. Потому что решение не может быть принято, пока Мария не сыграет на турнирах в Риме и Мадриде, по итогам которых имеет возможность пробиться на Уимблдон напрямую».

Крайний срок на попадание в квалификацию Уимблдона по рейтингу - 29 мая. Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля.
По материалам: ТАСС
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