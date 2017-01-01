Энди Маррей считает, что Мария Шарапова получит wild card на Уимблдон

Первая ракетка мира британец Энди Маррей считает, что организаторы Уимблдона предоставят россиянке Марии Шараповой wild card для участия в этом турнире серии Большого шлема.На прошлой неделе Шарапова дошла до полуфинала турнира в немецком Штутгарте, что позволило ей набрать 185 рейтинговых очков. Этот турнир стал первым для спортсменки после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония, для участия в нем россиянке предоставили wild card. В рейтинге WTA россиянка занимает 262-е место.«Я думаю, есть хороший шанс на получение Шараповой wild card для участия в квалификации Уимблдона, - цитирует Маррея Reuters. - Но я думаю, что надо подождать и посмотреть, что будет дальше. Потому что решение не может быть принято, пока Мария не сыграет на турнирах в Риме и Мадриде, по итогам которых имеет возможность пробиться на Уимблдон напрямую».Крайний срок на попадание в квалификацию Уимблдона по рейтингу - 29 мая. Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля.