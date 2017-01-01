На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Прага. Цуренко на старте проиграла Остапенко

Прага. Цуренко на старте проиграла Остапенко

В Праге (Чехия) на турнире WTA категории International с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга. 

44-я ракетка мира, 27-летняя украинка Леся Цуренко не смогла преодолеть барьер первого круга, проиграв 19-летней Елене Остапенко из Латвии. Поединок продолжался 1 час 19 минут и завершился в пользе Остапенко со счетом 6:4, 6:3.

Цуренко реализовала четыре брейк-пойнта из одиннадцати, Остапенко – шесть из десяти. На счету Леси пять эйсов при семи двойных ошибках, а соперница четыре раза подала навылет и пять раз ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал равным – 1:1.

Во втором круге соперницей Остапенко будет датчанка Каролин Возняцки (2), которая победила японку Мисаки Дои.

В противостоянии Остапенко и Возняцки лидирует латвийская теннисистка – 2:0.

Теннис. WTA - International . Прага (Чехия). Грунт. Призовой фонд $225,000. Одиночный разряд. 32 участницы
Первый круг
Елена Остапенко (Латвия) — Леся Цуренко (Украина) – 6:4, 6:3
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Прага. Возняцки обыграла Дои и сыграет с победительницей матча Цуренко-Остапенко
Леся Цуренко вышла в ¼ финала на турнире в Акапулько
Флорианаполис. Надежда Киченок выбывает в первом круге
Чарльстон. Возняцки проиграла Остапенко в ¼ финала и другие результаты
Леся Цуренко вышла в полуфинал на турнире в Акапулько
Окленд. Серена Уильямс во втором круге проиграла 72-й ракетке мира
Окленд. Возняцки проиграла Гёргес в ¼ финала и другие результаты
Цуренко потерпела поражение на старте турнира в Бирмингеме
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Прага. Цуренко на старте проиграла Остапенко
Рабат. Катерина Бондаренко стартовала с победы над Солер-Эспиносой
Прага. Возняцки обыграла Дои и сыграет с победительницей матча Цуренко-Остапенко
Рабат. Лорен Дэвис во втором круге ожидает победительницу матча Бондаренко – Солер-Эспиноса
Размер призовых Уимблдонского теннисного турнира увеличится из-за падения фунта

Последние новости спорта

18:23 Прага. Цуренко на старте проиграла Остапенко 84 | Теннис

18:02 Рабат. Катерина Бондаренко стартовала с победы над Солер-Эспиносой 133 | Теннис / Главные новости спорта

17:47 Илона Семкив – в финале ЧЕ по вольной борьбе, Юлия Ткач поспорит за бронзу 154 | Борьба / Главные новости спорта

16:57 Российские прыгуны в воду не будут пропускать чемпионат Европы в Киеве 137 | Прыжки в воду

16:38 Прага. Возняцки обыграла Дои и сыграет с победительницей матча Цуренко-Остапенко 125 | Теннис

16:16 Рабат. Лорен Дэвис во втором круге ожидает победительницу матча Бондаренко – Солер-Эспиноса 130 | Теннис

15:39 Владимир Кличко намекнул, что не собирается завершать карьеру 212 | Бокс

15:11 Деревянченко и Джонсон сразятся за право провести бой с Головкиным 170 | Бокс

14:36 Состав сборной Украины на чемпионат Европы по спортивной борьбе 149 | Борьба

13:51 Размер призовых Уимблдонского теннисного турнира увеличится из-за падения фунта 163 | Теннис

Все новости

ФОТО

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

Джошуа готовится к бою с Кличко (Фото)

Владимир Кличко с командой в тренировочном лагере в Гоинге (Фото)

ВИДЕО

Энтони Джошуа победил Владимира Кличко (Видео)

Кубрат Пулев победил Кевина Джонсона (Видео)

Кличко – Джошуа: результаты взвешивания (+Видео)

Кличко vs Джошуа: дуэль взглядов (Видео, Фото)

Голубь прервал матч с участием Надаля на «Мастерсе» в Монте-Карло (Видео)

Сергей Ковалев и Андре Уорд на дуэли взглядов (Видео)

НХЛ. Кросби стал автором лучшего гола в регулярном чемпионате (Видео)





Топ-новости недели

Рабат. Катерина Бондаренко стартовала с победы над Солер-Эспиносой
Илона Семкив – в финале ЧЕ по вольной борьбе, Юлия Ткач поспорит за бронзу
Стамбул. Надежда Киченок и Далила Якупович выиграли турнир в парном разряде
Свитолина победила Мертенс и завоевала титул на турнире в Стамбуле
Формула-1. Валттери Ботас выиграл Гран-при России








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2017 (36)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги