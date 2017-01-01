Прага. Возняцки обыграла Дои и сыграет с победительницей матча Цуренко-Остапенко

Теннис. WTA - International . Прага (Чехия). Грунт. Призовой фонд $225,000. Одиночный разряд. 32 участницы

В Праге (Чехия) на турнире WTA категории International с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Одиннадцатая ракетка мира, 26-летняя датчанка(2) стартовала с победы над своей ровесницей из Японии, занимающей в рейтинге WTA 52-е место, со счетом 6:0, 7:5.Теннисистки играли 1 час 27 минут. Возняцки сделала пять брейков и упустила одну свою подачу. На ее счету пять эйсов и четыре двойных ошибки, а Дои на подаче не ошибалась, но и навылет ни разу не подала. Между собой теннисистки играли впервые.Соперница Возняцки по выходу в ¼ финала определится в матче между украинкой Лесей Цуренко и Еленой Остапенко из Латвии.Каролин Возняцки (Дания, 2) — Мисаки Дои (Япония) – 6:0, 7:5Камила Джорджи (Италия) — Каролина Плишкова (Чехия, 1) – 7:6, 6:2Барбора Стрыкова (Чехия, 3) — Юлия Гёргес (Германия) – 6:4, 6:0Саманта Стосур (Австралия, 4) — Евгения Родина (Россия) – 6:2, 6:3Маркета Вондроушова (Чехия, WC) — Карина Виттёфт (Германия) – 6:7, 7:5, 6:2Осеан Доден (Франция) — Анника Бек (Германия) – 7:5, 6:4Ван Цян (Китай) — Мария Саккари (Греция, LD) – 6:1, 4:6, 6:2Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, Q) — Кристина Макхэйл (США) – 6:3, 6:4Люция Градецка (Чехия, Q) — Магда Линетт (Польша) – 6:3, 6:4Наталья Вихлянцева (Россия, Q) — Виктория Голубич (Швейцария) – 6:1, 6:1Мона Бартель (Германия, Q) — Чжан Шуай (Китай) – 6:0, 6:3